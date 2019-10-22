Öğrenciler ördükleri boyunlukları Barış Pınarı Harekatı askerlerine gönderdi

Antalyalı öğrenciler, kendi elleri ile yapmış oldukları boyunlukların harekatta görev yapan asker ve emniyet güçlerine gönderilmesi için Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Kepez ilçesi, Hüsnü Karakaş mahallesi İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul idarecileri ve öğrencilerinin Barış Pınarı Askeri Harekatına destek olmalarını sağlamak amacıyla stant açılarak etkinlik düzenlendi. Programa Antalya İl Müftüsü, Kepez İlçe Müftüsü, Kepez Emniyet Müdür Yardımcısı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte Kuran’ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, video gösterilerinin sonunda harekata destek için dua edildi.

Öğrenciler, kendi elleri ile yapmış oldukları boyunlukların harekatta görev yapan asker ve emniyet güçlerine gönderilmesi için Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Etkinlik bitiminde öğrencilere, dergi, broşür, Emniyet Haber Bülteni, emniyet logolu tükenmez kalem, not defteri ve anahtarlıklar dağıtıldı. Toplantıya öğretmenler, katılımcılar ve öğrenciler ile birlikte toplam 400 kişi katıldı.

ANTALYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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