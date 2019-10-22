Vali Karaloğlu: "850 ilave dersliğe ihtiyacımız var"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Hem Manavgat’ta hem Antalya’da şu anda 850 ilave dersliğe ihtiyacımız var. Yeni hayırseverleri protokol için valilik binamızda misafir etmeye heyecanla bekliyoruz" dedi.

Vali Münir Karaloğlu Manavgat’ta Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu’nun açılış törenine katıldı. Açılış Törenine Vali Münir Karaloğlu’nun yanı sıra Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Karaloğlu, bilgi çağında bilgiyle donanabilmek için bir taraftan devletin kamu bütçesiyle diğer taraftan belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla milli eğitim konusunda herkesin elinden geleni yaptığını belirtti. Karaloğlu, "Büyük bir milletimiz güçlü bir devletimiz var. Allah’a hamd olsun. Ancak milletimizin büyüklüğü, devletimizin gücü üzerinde devlet olarak tuttuğumuz toprak parçasının büyüklüğüyle olmuyor. Biz medeniyet değerleriyle, kültürüyle, irfanıyla, birliğiyle, beraberliğiyle, her şeyden öncede iyi yetişmiş genç nüfusuyla büyük bir milletiz. İşte bu genç nüfusu iyi eğitmek durumundayız” dedi.



"Vatanına milletine aşık bir gençlik"

Bilgi çağında bilgiyle donanabilmek için bir taraftan devletin kamu bütçesiyle diğer taraftan belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla milli eğitim konusunda herkesin elinden geleni yaptığına vurgu yapan Vali Karaloğlu, 2005 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin genel bütçeden en çok payı milli eğitim bakanlığına verdiğine dikkat çekti. Eskiden Milli Savunma Bakanlığı’nın hep bir numara olduğunu belirten Karaloğlu “Anladık ki ülkenin savunması dahi yetişmiş, iyi eğitilmiş gençlerden geçiyor. Eğer gençlerimizi iyi yetiştiremezsek onları çağın gereği bilgiyle donatamazsak o zaman milli savunmaya çok para harcasanız da güvenliğinizde zaafa düşebilirsiniz. Her şeyin başında gençliğimizi iyi eğitmek, onları milli ve manevi değerlerimizle tesis ederek yerli ve milli, vatanına, milletine, bayrağına aşık gençler olarak yetiştirmeliyiz” diye belirtti.

Antalya’nın Türkiye’nin hayırseverlik bakımından en cömert illerinden bir tanesi olduğuna değinen Karaloğlu, ilin valisi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Konuşmasını Antalya’da milli eğitim bakımından son yıllarda önemli mesafeler aldıklarına değinerek devam eden Vali Karaloğlu “Sadece anasınıfından lise sona kadar değil, yükseköğretimde de önemli mesafeler aldık. Biliyorsunuz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya’da bir hedefi var. Bu şehrin 10 üniversitesi olacak. Bu şehir sadece Türk çocuklarının değil dünyadan da gençlerin gelip eğitim gördüğü eğitim üssüne dönüşecek. Şuan da 5 üniversitemiz var. İkisi kamu üçü vakıf. İnşallah bundan sonra açılacak ilk üniversite Manavgat’ta olacak Antalya’da eğitime katkı veren destek olan herkese bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



Turizmcilere destek çağrısı

Okul hakkında bilgiler veren Karaloğlu “Bu okulumuzda 920 öğrencimiz var. 24 dersliği var. Okulumuz Manavgat’ın en büyük okullarından bir tanesi oldu. Ama tamam mı? Manavgat’ta bütün problemler çözüldü mü? Hayır! Az önce Kaymakam Bey ikili eğitim yapan okulların olduğunu söyledi. Hem Manavgat’ta hem Antalya’da şu anda 850 ilave dersliğe ihtiyacımız var. Allah’a hamd olsun Antalya turizmde bu sene bütün rekorları altüst etti. 14 milyonu geçtik. İnşallah koyduğumuz 16 milyonu da yılsonunda ulaşmış olacağız. Rabbim turizmci dostlarımıza daha çok versin. Ama turizmden bu kadar iyi para kazandığımız bu zamanda şehrin de eğitim konusunda böyle bir ihtiyacı var. İnşallah yeni hayırseverleri protokol için valilik binamızda misafir etmeye heyecanla bekliyoruz. Açılışımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Vali Münir Karaloğlu’nun konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Okulun bahçesini ve sınıflarını gezen Vali Münir Karaloğlu, öğrencilerle sohbet edip hediye takdim etti.

ANTALYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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