Anayasa Mahkemesi’nden belediyeleri rahatlatan karar Muratpaşa itiraz etti belediyeler rahat etti

Muratpaşa Belediyesi yaptığı itiraz sonucunda Anayasa Mahkemesi, kamu kurumlarının taşeron işçilere ödedikleri kıdem tazminatlarını şirketlere rücu edilmesine son veren yasa maddesini iptal ettiğini duyurdu. Böylece belediyeler ve diğer kamu kamu kuruluşları, ödedikleri kıdem tazminatlarının alt işverenden alabilecek.

Muratpaşa Belediyesi, 21 Şubat 2019 tarih ve 7166 sayılı kanunla kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmet satın alma yöntemiyle çalıştırılan işçilere ödenen ve ödenecek kıdem tazminatlarının alt işveren konumundaki şirketlere rücu edilmesine son verilmesine karşı Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulundu. Aynı zamanda açılmış rücu davalarından da vazgeçileceğini düzenleyen söz konusu düzenlemeyle ilgili Muratpaşa Belediyesi’nin kadın avukatları, Antalya’da 5 ayrı asliye hukuk mahkemesinde devam eden davalarda, değişen yasa maddesinin Anayasa’nın ‘hukuk devleti’, ‘eşitlik’, ‘hukuki güvenlik’, ‘meşru beklenti’, ‘kazanılmış hakların korunması’, ‘kanunun geriye yürümezliği’ ilkelerine ayrı olduğunu savundu.

Muratpaşa Belediyesi’nin “Anayasa’ya aykırılık” iddiasını yerinde bulan Antalya 2, 3, 4, 6 ve 11’inci Asliye Hukuk Mahkemeleri düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi, ilgili kanun maddesinin Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 10’uncu maddesine aykırı olduğuna karar vererek düzenlemeyi iptal etti. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, 15 Ekim tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girerken hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan işçilere ödenen kıdem tazminatlarında rücu edilmesiyle ilgili olarak eski uygulamaya dönüldü. Muratpaşa Belediyesi’nin tüm kamu kurum ve kuruşlarını için önemli sonuçlar ortaya çıkaran hukuk mücadelesiyle, asıl işveren durumundaki kamu kurum ve kuruluşları ödedikleri kıdem tazminatlarının alt işveren konumundaki şirketlerden alabilecek.

Aynı zamanda avukat olan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, iptal edilen yasa maddesinin bir süredir Türkiye’deki tüm belediyeler için önemli bir sıkıntıya neden olduğunu söyledi. İşçilerin hak etmiş oldukları kıdem tazminatları belediyeler tarafından ödenirken şirketlere rücu edilememesinin özellikle belediyeler için büyük bir mali yük ortaya çıkardığını kaydeden Uysal, “Tüm belediyeleri rahatlatan iptal kararının alınmasında süreci ısrarla takip eden, mücadeleden vazgeçmeyen belediyemiz kadın avukatlarını kutluyorum” dedi.

ANTALYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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