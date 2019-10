Kepez’de güçlü ortaklarla, güçlü işbirliği

Kepez Belediyesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “Spor Merkezlerine ve Spor Alanlarına İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokol kapsamında çocuk, genç ve kadınlar ile üniversite öğrencilerine yönelik önemli çalışmalara imza atıldı.

Spor Merkezlerine ve Spor Alanlarına İlişkin İşbirliği Protokolü, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu arasında imzalandı. Protokol kapsamında taraflar Kepez Belediyesi’nin toplantı salonunda bir araya geldi. Protokol imza töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bir araya gelmemiz bu ülkenin gençleri için, bu ülkenin geleceği olan sevgili çocuklarımız için yeni ufuklar açma anlamında çok önemli bir özellik taşıyor” dedi.



"İnsan odaklı belediyecilik"

Güzel bir protokolü imzalamak için bir araya geldiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Biz insan odaklı belediyecilik anlayışını merkeze yerleştirmiş ve insan odaklı çalışmayı da en önemli görev bilmiş bir belediyecilik yaklaşımını ortaya koyuyoruz. Bu açıdan gerek şehrimizdeki okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretimdeki gençlerimiz, gerekse de yüksek öğretimdeki gençlerimiz bizim için çok özel bir ilgi alanı. Özellikle bölgemize güzel bir gençlik merkezinin kazandırılması elbette ki hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, hem Milli Eğitim Bakanlığımızın, hem de belediyemizin müşterek çalışmaları neticesinde olmuştur. İleriye yönelik önemli adımların atılacak olması da bu anlamda yeni birlik ve beraberlikleri gerekli kılmaktadır” diye konuştu.

İşbirliğinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Tütüncü, “Bugünde özellikle üniversite öğrencilerimizin yoğun olarak yaşadığı Kültür Mahallesi ve çevresinde, yani Akdeniz Üniversitesi’nin etrafındaki mahallelerimizde öğrencilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya dönük, onlara yeni fırsatlar meydana getirmeye yönelik bir işbirliğine imza atıyoruz. Ben bundan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Hem Özgecan Aslan Gençlik Merkezimizi daha kapsamlı ve daha aktif bir biçimde zihnimizde tasavvur edeceğiz, hem de öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde kullanma yolunda da önemli bir adım atmış olacağız. İnşallah bundan sonrada yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle işbirliğimiz devam edecek. Yeni işbirliklerinin kapılarını aralamaya gayret edeceğiz. İşbirliğimiz hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.



"İşbirliğimiz heyecan veriyor"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da işbirliğinden dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ise, “Sizlerle çalışmaktan her zaman heyecan duydum. Daha önceki protokollerimizde insan odaklı yapmış olduğumuz işbirliği bize her zaman heyecan verdi. Bugünde burada Kepez bölgesinde gençliğe, çocuklara, yaşayan herkese yönelik işbirliği protokolünde bir araya geldik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile zaten birçok alanda ortak çalışıyoruz. Bu heyecanı da burada yine ortak yaşayacağız. Protokolümüzün örnek olacağını inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından genç, çocuk ve kadınlara yönelik protokol Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu arasında imzalandı.



Protokolün amacı

Protokol kapsamında; çocuk ve gençlerin zamanlarını etkin ve verimli kullanmalarını sağlayabilmek, zararlı alışkanlıklardan uzak tutabilmek için Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor alanlarında, spor kursları açılacak. Protokolün ikinci adımı ise kadınlara yönelik olacak. Ev ve iş yerlerinde hareketsiz yaşam tarzını benimseyen kadınlara spor faaliyetleri(plates, aerobik, fitness) hizmeti götürülerek, hareketli yaşama dahil edilmeleri sağlanacak. Protokolün üçüncü adımı ise üniversite öğrencilerine yönelik hazırlandı. Üniversite öğrencileri için Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı spor merkezlerinde Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Merkezi kurulacak. Üniversiteli öğrenciler bu merkezlerden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

