Muratpaşa Belediyespor'un A Takımı haftayı galibiyetle kapadı

Muratpaşa Belediyespor’un amatör liglerde mücadele eden futbol takımları haftayı 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle kapadı. Süper Amatör Lig’de zirve yarışının sürdüren A Takım, kendi evinde Payallar’ı 52’lik skorla geçerken geleceğin yıldız adayları U14 takımı, Aksu Cihadiye Spor’u 131’lik skorla geçmeyi başardı.

Muratpaşa Belediyespor’un Antalya amatör liglerde mücadele eden futbol takımları haftayı 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamladı. Beş maçta rakip filelere tam 24 gol bırakan Muratpaşa, kalesinde ise 9 gol gördü.

Süper Amatör Lig’de mücadele eden A Takım, Mustafa Çetin Kaya Stadı’nda Payallar’ı misafir etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip maçın henüz 13. dakikasında Onur Yıldız’ın attığı golle öne geçti. Ev sahibi Muratpaşa 19. dakikada Ali Deniz Kurt’un attığı golle karşılık verdi ve maçta ilk yarı 11 sona erdi. Muratpaşa 50. dakikada Mehmet Canyurt Yaramış ve 52. dakikada Aytekin Yavuzay’ın attığı gollerle durumu 31’e getirdi. Payallar 72. dakikada Nusret Geyik’in attığı golle umutlanırken 76’de tekrar sahneye çıkan Ali Deniz Kurt, skoru 42 yaparken maçta son sözü Aytekin Yavuzay söyledi. Yavuzay, 79. dakikada kendisinin 2’inci takımının 5’inci golünü atarak skoru ilan etti.

Muratpaşa Belediyespor, aldığı galibiyetin ardından Antalya Süper Amatör Lig’de 7 puanla 7’inci sırada yer alırken, Ali Deniz Kurt attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 6’ya yükselterek gol krallığında zirveye yerleşti. Muratpaşa Belediyespor’un U19 Ligi 1. Grupta mücadele eden takımı ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü’nü 31 mağlup etti. 3’üncü hafta maçları tamamlanan U 19 Ligi’nde Muratpaşa bu galibiyetle puanını 6’ya yükseltti. Muratpaşa Belediyespor’un U14 Ligi 2’nci gurupta mücadele eden takımı ise 6’ncı hafta maçında Aksu Cihadiye Spor karşısında gol olup yağdı. Uğur Mumcu Stadı’nda oynanan maçta geleceğin yıldız adayları maçı 131 kazandı. U12’de haftası 30’lık Antalya Kartalspor galibiyetiyle kapatan Muratpaşa, tek yenilgisini ise U16 liginde Lara Futbol Eğitim Merkezi Spor Kulübü karşısında 50’lık skorla aldı.

ANTALYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:20

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.