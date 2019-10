Türkiye’nin en uzun soluklu sinema etkinliği Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Bu yıl “Öze Dönüş” temasıyla yola çıkan ve Altın Portakal adının yanı sıra Ulusal Yarışmalarına yeniden kavuşan festivalde 29 ülkeden, 69 yönetmenin, toplam 66 filmi gösterilecek. 26 Ekim’de geleneksel kortej coşkusuyla merhaba diyecek festivalin açılış töreninde Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e Onur Ödülleri verilirken, usta oyuncu Can Kolukısa da Yıldırım Önal Anı Ödülü’nü alacak. Türkiye’deki en önemli fon ve networking platformu olan Antalya Film Forum, ilki verilecek Cahide Sonku Ödülü ve 150 üniversite öğrencili Altın Portakal Sinema Okulu ile heyecan yaratan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1 milyon 437 bin 500 TL değerindeki ödülleriyle sinemaya desteğine devam edecek.

Türkiye’nin en köklü film etkinliği olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 26 Ekim’de başlayacak ve “Öze Dönüş” temasıyla gerçekleşecek olan festivalde, 29 ülkeden, 69 yönetmenin, toplam 66 filmi gösterilecek. Biletlerin 23 Ekim’den itibaren biletix’te satışa sunulacağı festivalin açılış ve kapanış törenleri 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu’nda yapılırken, gösterimler de Antalya Kültür Merkezi’ndeki (AKM) Aspendos Salonu ve Perge Salonu’nda ve Migros AVM’de bulunan Cinemaximum’un 6. ve 7. salonlarında gerçekleşecek.



Festivale yeni ekip

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin yönetmenliğini bu yıl, Gezici Festival’in kurucularından, yönetmen ve senarist Ahmet Boyacıoğlu üstleniyor. İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer’in yaptığı festivalin sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor.



Festival afişini Türkan Şoray süslüyor

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin dikkat çekici afişinde Türkan Şoray’ın ikonik görüntüsü kullanıldı. “Öze Dönüş” temasından yola çıkarak kurgulanan afişin yüzü olan Şoray, 1964’te Metin Erksan filmi “Acı Hayat”taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu seçilerek, Altın Portakallı ilk kadın oyuncu olmuştu.



Kortej coşkusuyla başlayacak

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim Cumartesi günü geleneksel kortej coşkusuyla başlıyor. Sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek kortej, festivalin Açılış Töreni’nin de yapılacağı Kapalı Spor Salonu’nda son bulacak. Antalya halkının davetli olduğu törende Onur Ödülleri ve Yıldırım Önal Anı Ödülü sahiplerini bulurken, festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray da gecenin davetlileri arasında olacak.



Onur Ödülleri Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e

“Bitmeyen Yol” (1965), “Ben Öldükçe Yaşarım” (1965) ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldığı “Son Kuşlar” (1966) filmlerinin unutulmaz oyuncusu Selma Güneri ve “Düğün”den (1973) “Selvi Boylum, Al Yazmalım”a (1977), rol aldığı sayısız klasik ile sinemamızın en önemli jönlerinden ve karakter oyuncularından biri olan Ahmet Mekin’e 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Onur Ödülleri verilecek.



ÇASOD’dan Can Kolukısa’ya ödül

Gecede ayrıca, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nin (ÇASOD) sinema ve tiyatroda mu¨şterek başarı go¨steren bir oyuncuya sunduğu ama iki yıl önce geri çektiği Yıldırım Önal Anı Ödülü, yeniden sahibini bulacak. 1976 yılında Zeki Ökten’in “Kapıcılar Kralı” filmiyle başlayan sinema seru¨veninde, “Postacı” (1984), “Asılacak Kadın” (1985), “Sen Türkülerini Söyle” (1986), “Selamsız Bandosu” (1987), “Arabesk” (1988), “Mavi Sürgün” (1992), “Düş, Gerc¸ek, Bir de Sinema” (1995) gibi bir c¸ok önemli filmin yanı sıra, “Asmalı Konak”, “Yabancı Damat”, “Hanımın Çiftliği”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Vatanım Sensin” gibi televizyon dizilerinde de izledigˆimiz Can Kolukısa, iki yıl sonra yeniden verilecek ödülü festivalin Açılış Töreni’nde alacak.



Ulusal Yarışmalar geri dönüyor

İki yıl önce kaldırılan Ulusal Yarışmalar bu yıl evine, Antalya’ya geri dönüyor. 50 filmin başvuru yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl 10 film yarışıyor. Filmlerden 8’i Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6 filmin de dünya prömiyeri 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleşecek.



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Ali Aydın’ın “Kronoloji”, Ali Özel’in “Bozkır”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler”, Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek”, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Onur Ünlü’nün “Topal Şükran'ın Maceraları”, Orçun Behram’ın “Bina”, Özkan Yılmaz’ın “Soluk” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü, vs.” filmleri aralarında 250 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü’nün de olduğu 14 kategoride, toplam 720 bin TL tutarındaki ödül için yarışacak. Filmler, başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz’un yapacağı ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen, yazar ve senarist Latife Tekin, oyuncu ve senarist Mert Fırat ile oyuncu ve yapımcı Şebnem Bozoklu’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi tarafından değerlendirilecek.



Ulusal Uzun Kurmaca Film Yarışması’nda ayrıca, Biket İlhan, Murat Düzgünoğlu ve Melih Saracoğlu’dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi FilmYön En İyi Yönetmen Ödülü’nü verirken, sinema yazarları Agah Özgüç, Banu Bozdemir ve Bülent Vardar’dan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü’nün bu yılki sahibini belirleyecekler. Yarışma seçkisindeki filmlerden biri de, Antalyalı sinemaseverlerin oylarıyla İzleyici Ödülü’nü alacak.



Cahide Sonku’nun adı Antalya’da yaşayacak

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yılki yeniliklerinden biri de, 50 bin TL para destekli Cahide Sonku Ödülü olacak. 1935 yılında “Bataklı Damın Kızı” filmindeki Aysel rolüyle kendinden sonraki kuşak için starlığın kapılarını açan ve birçok kaynağa göre de sinemamızın ilk kadın yönetmeni ve yapımcısı sayılan Cahide Sonku’nun anısını yaşatmak adına bu yıl başlatılacak ödül, Türkiye sinema sektöründeki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkat çekmeyi de amaçlıyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin değerlendirmesi sonucu verilecek Cahide Sonku Ödülü, yarışmadaki filmlerden birinde kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış, emeğinin yanı sıra bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılabilmiş kadın sinemacılardan birine sunulacak.



Belgesel sinemaya 60 bin TL

Yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda bu yıl 10 film yarışacak: Alper Şen’in “Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü”, Burcu Esenç ve Cantekin Cantez’in “Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız”, Hasan Basri Özdemir ve Emre Karadaş’ın “Mavi Otel”, Hasan Başoğlu’nun “Patron”, Kıvılcım Akay’ın “Amina”, Murat Erün’ün “Dişçinin Korkusu”, Rena Lusin Bitmez’in “Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?”, Rûken Tekeş’in “Aether”, Şirin Bahar Demirel’in “Kadınlar Ülkesi” ve Yasin Semiz’in “Asfaltın Altında Dereler Var!”.



Akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil, yönetmen ve yapımcı Nurdan Arca ve DokuFest’in sanat yönetmeni Veton Nurkollari’den oluşan jüri tarafından değerlendirilecek bu on filmden biri 40 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nü alırken, bir filme de 20 bin TL’lik Jüri Özel Ödülü verilecek.



İki kısa filme 30 bin TL

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise toplam 15 kısa film, 20 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü ve 10 bin TL’lik Jüri Özel Ödülü için yarışacak. Ayrıca, Türkiye’nin önde gelen prodüksiyon ve yapım şirketlerinden Fono Film, dileyen yapımcılara DCP kopyalarının basılmasına ücretsiz imkân sağlayacak.



Alican Yücesoy’un “Taş”, Arda Çiltepe’nin “Siyah Güneş”, Burcu Aykar’ın “Ablam”, Cenkay Kılıç’ın “Ben Değilim”, Damla Kırkalı’nın “Yabancı”, Demet Derelioğlu Aran’ın “Öğle Arası”, Deniz Dirin’in “Mavi Arabam”, Ferit Karol’un “Günlerin Ardından”, Gökhan İpekkan’ın “Lupus”, Kasım Ördek’in “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum”, Onur Sefer’in “Bugün Ölmek İstemiyorum”, Ozan Yoleri’nin “Aylin”, Tuna Kaptan’ın “Duyuyor musun Anne?”, Ümit Kıvanç’ın “Ah, Asuman!” ve Zeynep Köprülü’nün “Orada” adlı kısa filmleri, oyuncu Tuğçe Altuğ, Berlinale'nin koordinatörü Wilhelm Faber ve yönetmen Rezan Yeşilbaş tarafından değerlendirilecek.



Alternatif yarışmanın kazananlarına özel tören

Festival bu yıl ayrıca, son iki yıldır İstanbul’da yapılan alternatif Ulusal Yarışmalar’ın kazananlarına da ödüller verilmesine karar verdi. İki yıl önceki festival yönetiminin iptal kararının ardından yönetmen Kaan Müjdeci’nin organizasyonuyla festivalle aynı tarihlerde yapılan alternatif yarışmanın kazananları, bu kez ödüllerini evinde almak için Antalya’ya gelecekler ve böylece isimleri festivalin ödül tarihine resmi olarak da yazılmış olacak.



54. Ulusal Yarışma’da En İyi Film seçilen “Daha” ile Onur Saylak, “Put Şeylere” filmiyle En İyi Yönetmen seçilen Onur Ünlü, “Körfez” ile En İyi Senaryo Ödülü’nü alan Emre Yeksan ve Ahmet Büke, “Kar” ile En İyi Kadın Oyuncu seçilen Hazar Ergüçlü ve “Daha” ile En İyi Erkek Oyuncu kategorisinin kazananları Ahmet Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck; 2018’de En İyi Film seçilen “Yol Kenarı”nın yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, “Renksiz Rüya” ile En İyi Yönetmen seçilen Mehmet Ali Konar, En İyi Senaryo’nun sahibi “Sibel” filminin yazarları Çağla Zencirci, Ramata Sy ve Guillaume Giovanetti; oyuncu ödüllerinin kazananları Damla Sönmez (Sibel) ve Tansu Biçer (Yol Kenarı), ödüllerini almak için Antalya’da gelecekler ve özel bir törenle heykellerini alacaklar.



Uluslararası Yarışma da iddialı geçecek

Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, Fransa, Hırvatistan, İran, İsveç, Japonya, Katar, Lübnan, Norveç, Ruanda, Sırbistan, Slovenya, Slovakya ve Tunus’tan toplam 10 film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında 100 bin TL’ye yakın para ödülü için yarışacak.



“Good Bye Lenin! / Elveda Lenin!” ile dünya çapında üne kavuşan yönetmen Wolfgang Becker’in başkanlığında, İzlandalı bağımsız sinemacı Rúnar Rúnarsson, Hollandalı oyuncu Johanna ter Steege, Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska ve Busan Film Festivali’nin yönetmeni Jay Jeon’dan oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi’nin değerlendireceği filmler ise şöyle: Marko Škop’un “Let There Be Light / Işık, Daha Fazla Işık”, Barnabás Tóth’un “Those Who Remained / Geriye Kalanlar”, Joe Odagiri’nin “They Say Nothing Stays The Same / Zaman Her Şeyi Siler”, Dag J. Haugerud’un “Beware Of Children / Çocuklar”, Reza Mirkarimi’nin “Castle Of Dreams / Şirin’in Kalesi”, Sandra Kogut’un “Three Summers / Üç Yaz”, Dominik Moll’un “Only The Animals / Yalnızca Hayvanlar”, Atiq Rahimi’nin “Our Lady Of The Nile / Nil'in Meryem’i”, Mehdi Barsaoui’nin “A Son / Bir Oğul” ve Dana Budisavljevic’in “The Diary Of Diana B. / Diana B.'nin Hatıra Defteri”.



Antalya Film Forum’dan 530 bin TL destek

6 yıldır yeni projelerin hayata geçirilmesinde Türkiye’deki en önemli fon ve networking platformu olan Antalya Film Forum, bu yıl Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress ve Antalya’yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu kategorilerinde ödüller verecek.



Türkiye’den yönetmen ve yapımcıları uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturarak Antalya’yı sinemamızın en önemli ulusal endüstri merkezine dönüştüren Antalya Film Forum’a bu yıl 160 başvuru arasından seçilen 29 proje, Kirsten Niehuus, Remi Burah, Mustafa Kara, Frederic Boyer, Nicolai Korsgaard, Michele Halberstadt, Emmanuel Chicon, İlksen Başarır, Thorsten Ritter, Ömür Atay gibi alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek. Toplam 530 bin TL tutarında para ve yan ödül desteğinin verileceği Antalya Film Forum, bu yıl Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde 2830 Ekim tarihleri arasında yapılacak.



1964’ten beri bir çok ödüllü filmyapan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da Antalya Film Forum’un bir parçası oluyor ve iki kategoride toplam 80 bin TL değerindeki TRT Ödülü’nü veriyor. Kurmaca Works In Progress kategorisinde bir film 50 bin TL değerindeki TRT Ödülü’nü alırken, Belgesel Work in Progress kategorisinde de bir projeye 30 bin TL maddi destek sunulacak.



Antalya Film Forum, Türkiye’den yönetmen ve yapımcıların yeni projelerini uluslararası alandan usta isimlere sunma fırsatının yanı sıra, program kapsamında yapılacak masterclass’lar, sohbet ve atölyeler ile de, sinema alanında çalışan herkes için önemli bir buluşma alanı oluşturacak.



Dünyanın filmi Antalya’da

Festivalin Dünya Sineması bölümünde, Cannes’dan Venedik’e, Sundance’ten Toronto’ya, dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş 10 film, Antalya’da ilk kez sinemaseverle buluşuyor.



Bong Joon Ho’nun Cannes’da Altın Palmiye’yi kazanan karakomedisi “Parasite / Parazit”; Brezilyalı yönetmen Karim Aïnouz’un Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Film seçilen filmi “The Invisible Life Of Eurídice Gusmão / Görünmez Yaşam”; Céline Sciamma’nın Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü’nü alan etkileyici draması “Portrait Of A Lady On Fire / Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi”, Oscar ödüllü yönetmen Asif Kapadia’nın Arjantinli efsanevi futbol oyuncusunu anlattığı belgeseli “Diego Maradona”, Romanyalı yönetmen Anca Damian’ın Strasbourg Fantastik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan son başyapıtı “Marona's Fantastic Tale / Bir Köpeğin Fantastik Hikâyesi”, Alejandro Landes’in San Sebastián’da En İyi Film seçilen ve Sundance’in Dünya Sineması bölümünde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan hipnotize edici filmi “Monos”, Japon yönetmen Hirokazu Koreeda’nın Venedik Film Festivali’nin bu yılki açılışını yapan, Juliette Binoche ve Catherine Deneuve’ü başrole taşıyan son filmi “The Truth / Saklı Gerçekler” ve Fransız aktör Nicolas Bedos’un Daniel Auteuil, Guillaume Canet ve Fanny Ardant gibi Fransız sinemasının usta isimlerini bir araya getirdiği komedisi “La Belle Epoque / Yeni Baştan”, seçkinin merak uyandıran filmleri arasında yer alıyor.



Dünya Sineması’nda ayrıca, İngiliz oyuncu Billie Piper’ın yönettiği ve başrolünü Lily James, David Thewlis ve Kerry Fox gibi isimlerle paylaştığı “Rare Beasts / Ayrık Otları” ve Lauren Greenfield’in eski Filipinler Başbakanı Ferdinand Marcos'un eşi “Demir Kelebek” Imelda Marcos’u anlattığı belgeseli “The Kingmaker / İpleri Elinde Tutan Kadın”, Türkiye’de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak.



Özel Gösterimler

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Özel Gösterimler bölümünde 4 film yer alıyor. Pelin Esmer’in Saraybosna, San Sebastián festivallerinde gösterilen ve Adana’dan Yılmaz Güney Ödülü’nü kazanan belgeseli “Kraliçe Lear”, Cenk Ertürk'ün başrollerinde Haluk Bilginer ve Ali Atay'ın yer aldığı ve dünya prömiyerini yaptığı Tribeca’dan senaryo ve erkek oyuncu dallarında ödül kazanan, Adana’da da En İyi Film seçilen draması “Nuh Tepesi” ve Emin Alper’in yönettiği, Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir’in başrolünde oynadığı, İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerinin yanı sıra üç kadın oyuncusuna birden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren “Kız Kardeşler”, festivalde yarışma dışı gösterilecekler.



Bölümün en büyük sürprizi ise, tiyatro ve sinema yönetmeni Muhsin Ertuğrul’un kayıp olduğu sanılan 1927 yapımı sessiz filmi “Tamilla”nın özel gösterimi olacak. Fransız hukukçu ve yazar Ferdinand Duchêne’nin aynı adlı romanından uyarlanan “Tamilla”, 92 yıl aradan sonra ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. Muhsin Ertuğrul’un Kiev’deki Ukrayna Foto Sinema İdaresi’nde (VUFKU) çalıştığı dönemde çektiği iki filmden biri olan “Tamilla”, Ukrayna’daki Aleksandr Dovçenko Sinema Merkezi’nin katkılarıyla 1 Kasım günü Perge Salonu’nda, piyanoda Ayşe Tütüncü ve klarnette Miray Eslek’in olacağı canlı müzik eşliğinde gösterilecek.



Çocuklara da portakal var

Festivalin küçük izleyicilere sürprizi de, birbirinden eğlenceli ve renkli filmlerden oluşan Çocuklar İçin Altın Portakal: Eğlenceli Çizgi Filmler bölümü olacak. Seçkide, “Toz Kardeşler”, “Dans Eden Kamera”, “Felaket”, “Morris Lessmore ve Uçan Kitaplar”, “Babasının Oğlu”, “Satılık Fare” ve “İki Balon” adlı filmler dört gün boyunca çocuk izleyicilere özel ücretsiz gösterilecek.



Eşit bir dünya için imza

Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahütnamesi’ni imzalayarak, Hollywood başta olmak üzere dünya sineması ve festivallerini etkisi altına alarak büyüyen uluslararası 5050×2020 hareketinin bir parçası oldu. Sinema, sanat ve eğlence alanında kesişen bir güç birliği kurarak, 2020 yılına kadar cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçlayan hareketi, Meryl Streep, Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi ünlü oyuncuların yanı sıra Cannes, Berlin, Venedik gibi dünya festivalleri de destekliyor.



150 öğrenci Antalya’da

Festivalin bu yıl başlattığı gençlik projesi Altın Portakal Sinema Okulu, Türkiye’deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 150 öğrenciyi festivalin konuğu olarak Antalya’da ağırlayacak.



26 Ekim1 Kasım tarihleri arasında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve ANSET tarafından gerçekleştirilen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili detaylara antalyaff.com adresinden ulaşabilirsiniz.



