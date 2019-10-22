YÖREX'de hedef 500 bin ziyaretçi 10. YÖREX kapılarını açıyor Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır: "Hedef çeyrek milyon ziyaretçi"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 23 Ekim Çarşamba günü 10’uncu kez kapılarını açıyor. 27 Ekim Pazar gününe kadar ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Fuar’da 5 gün boyunca yöresel ürün şöleni yaşanacak. Bu yıl fuara ilk kez 81 il katılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle fuarda yerini alacak. YÖREX’in açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yapacak.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in bu yıl 81 ilin yanı sıra KKTC’nin katılımıyla 23 Ekim çarşamba günü kapılarını açacağını belirtti. Çandır, YÖREX’in 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansının yanı sıra valilik, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 647 katılımcıyla gerçekleşeceğini bildirdi. “Sizin oraların nesi meşhur?” sloganıyla düzenledikleri fuara bu yıl ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Çandır, “YÖREX Anadolu’dur. Kuzeyi güneyi, doğusu batısı kültürlerin, yöresel ürünlerin buluşma noktasıdır. 10 yıl önce attığımız bu maya tuttu. YÖREX, Antalya’yı aştı, Türkiye’nin markası haline geldi” diye konuştu.



İkili görüşme imkanı

YÖREX’te TOBB’un desteğiyle üreticiler ve firmalara ulusal market zincirleriyle yüz yüze görüşme imkanı sağlayacaklarını belirten Çandır, kalkınma ajanlarının desteğiyle coğrafi işaretler konulu paneller ve tecrübe paylaşımı etkinleri düzenleyeceklerini bildirdi. Çandır, “Sadece bu panellerde 36 farklı tecrübeyi ve bakış açısını göreceğiz ve faydalanacağız” dedi.

YÖREX’te Türkiye’nin peynirlerinin yer alacağı özel bir stant oluşturulduğunu kaydeden Çandır, “Peynir atölyesi, coğrafi işaretli ve coğrafi işaret başvurusunda bulunmuş 25 peynirden oluşan peynir sergisi, tadım etkinlikleri, söyleşiler fuarda düzenlenecek” diye belirtti.



YÖREX’e giriş ücretsiz

ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 10 bin metrekare alanda düzenlenen YÖREX’e herkesi davet eden Çandır, fuara girişin ücretsiz olduğunu vurguladı. Çandır, YÖREX’in 2327 Ekim tarihlerinde sabah 10.00 akşam 20.30 saatleri arasında ziyarete açık olduğunu bildirdi. Çandır, “Atalarımızdan bizlere emanet, bizlerden ise çocuklarımız ve gençlerimize miras kalacak olan yöresel ürünlerimizi görmek, tatmak ve hissetmek için YÖREX’e davet ediyorum. Özellikle çocuklarımızın YÖREX’i görmesini arzu ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Memleket hasreti çekenleri YÖREX’e davet eden Çandır, bu yıl ziyaretçi hedefinin 250 bin olduğuna dikkat çekti. Çandır, YÖREX’e girişin ücretsiz olduğunu vurguladı. Çandır, YÖREX’te çoğunluğu coğrafi işaretli yüzlerce ürünün ziyaretçiyle buluşacağını bildirdi. Çandır, Ezine peynirinden Erzurum oltu taşına, Mersin cezeryesinden Bursa çakısına, Aydın incirinden Trabzon Hamsiköy sütlacına, Kars kaşarından Denizli buldan bezine, İzmit pişmaniyesinden Manavgat susamına, Bafra pidesinden Kayseri mantısına, Antep baklavasından Malatya kayısısına, Van kedisinden Maraş biberine kadar yüzlerce ürünün YÖREX’te ziyaretçiyi beklediğini kaydetti. Çandır, Türkiye’nin en renkli ve sevilen fuarı YÖREX’in Türkiye projesi haline dönüştüğünü vurgularken, YÖREX’e destek veren başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm oda ve borsalara, kalkınma ajanslara, yerel yönetimlere teşekkür etti.

ANTALYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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