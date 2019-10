Başkan Uysal, “Milimetrik tasarruflarla, her şeyimizi kendimizi üreterek harcıyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir araya geldiği Muratpaşa muhtarlarına “Muratpaşa’mızda temel ve sosyal belediyecilik alanlarında, bütün hizmet rekorları denk bütçeyle yapıldı. Bölgemizin en az borçlu belediyelerinden biriyiz. Her kuruşumuzun milletin parası, vergileri olduğunu bilerek milimetrik tasarruflarla, her şeyimizi kendimizi üreterek harcıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan’la birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günün Dolayısıyla akşam yemeğinde ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi. Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan’ın hazır bulunduğu yemekte muhtarlar eşleriyle birlikte yer aldı. Uysal, gecede yaptığı konuşmada, Muratpaşa’da kaymakamlığın birimleri de dahil olmak üzere günlük hayata göre yapılanmış bir kamu yönetimi duruşu olduğunu söyledi. Muratpaşa’da temel belediyecilik hizmetlerinden sosyal hizmet alanına hayata geçirilen projeleri, devam eden çalışmaları ayrıntılarıyla anlatan Başkan Uysal, “Kentin rantını topluma aktaran, asla katakulli ihalelerle o gruba, bu gruba ticari alana çevirsinler diye vermeyen bir belediyecilik anlayışımız var” diye belirtti.



"Üreten Muratpaşa"

Birçok alanda hizmet rekorları kırdıklarına da dikkat çeken Uysal, “Bütün bu hizmet rekorları denk bütçeyle yapıldı. Bölgemizin en az borçlu belediyelerinden biriyiz. Her kuruşumuzun milletin parası, vergileri olduğunu bilerek milimetrik tasarruflarla, her şeyimizi kendimizi üreterek harcıyoruz Park bitkilerini kendimizi üretiyoruz, çöp konteynerlerimizi, asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Şimdi ithal edilen bahçe bitkilerini üretip ve satışına başlayacağız. Çok sayıda dövizimiz dışarı gidiyor çünkü. Üretimhaneler yeterli gelmiyor. Otel avlularına, çiftliklere o bitkileri vermeye başlayacağız” ifadelerinde bulundu.

Muratpaşa, ayrıca muhtarlarla oldukça verimli bir çalışma ortamını da sağladıklarına dikkat çeken Uysal, “Muhtarlarımız da bireysel yararı seven insanlar değil. Onlar da kamucudur, toplumcudur. İnsan yararına çalışmayı severler. Bütün muhtarlarımızla gurur duyuyorum. Onlarla beraber çalışmaktan zevk alıyorum” diyerek konuşmasına devam etti. Konuşmasının sonunda 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü bir kez daha kutlayan Başkan Uysal, “Böyle bir günün varlığı muhtarlık müessesinin kalıcı olmasında bu günün de ayrı bir önemi ve anlamı olabilir” dedi.



"Alkışı hak ediyor"

Kaymakam Burhan ise Muratpaşa Belediyesi’ne muhtarlara sağladığı imkanlar dolayısıyla teşekkür ederken “Başkanımız bu konuda alkışı hak ediyor. Biz Türkiye’nin pek çok bölgesinde bulunduk. Muhtarlarımıza her yerde önem veriliyor ama Muratpaşa’da ayrı bir önem verildiğine müşahede ettim. Muratpaşa Belediyemize, Büyükşehir Belediyemize ve tüm katkı koyan büyüklerimize, belediye başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal günün anısına, Kaymakam Burhan’a Antalya’nın simgelerinden tarihi Üç Kapıların yağlı boya tablosunu, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Akcan da Zeytinköy bölgesinde kadınların evlerinde ürettikleri ve başta Hollanda olmak üzere Avrupa’ya ihraç edilen yılbaşı çelengini hediye etti.

