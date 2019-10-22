MAKÜ’den “Sosyal Bilimler ve Sanatsal İş Birliği” Protokolü

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ercan Akın Fen Lisesi arasında “Sosyal Bilimler ve Sanatsal İş Birliği” protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü lisede bilim eğitimini geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda oluşturulacak komisyonlara üniversite tarafından uygun görülen personel desteğinin sağlanması; üniversitede ortaöğretime yönelik fen ve matematik alanları öğretmen yetiştirme programlarında öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerine devam eden öğretmen adaylarının stajlarının yapılmasının sağlanması; taraflar üniversite ve lise arasında ulusal ve uluslararası kaynaklardan finanse edilmek üzere proje önerileri hazırlanması, yürütülmesi ve uluslararası programlara birlikte proje sunulması ve lise öğrencilerinin, üniversitenin düzenleyeceği bilimsel, sportif ve kültürel etkinliklere katılımının sağlanması gibi birçok alanı kapsıyor.

Burdur Gelişim Merkezi koordinatörlüğünde yapılan iş birliği protokolü, Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz ile Burdur Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Ercan Akın Fen Lisesi Müdürü Ahmet Akıncı arasında imzalandı.

Ziyaret, gerçekleştirilen iş birliğinden duyulan memnuniyetlerin dile getirilmesi ile son buldu.

ANTALYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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