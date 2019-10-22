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Meme kanserine karşı deniz altında pankart açtılar Animatörler deniz kızı kostümleriyle su altına ...

İHA

Antalya'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında deniz kızı kostümleriyle animatörler su altına dalarak "kanserde erken teşhis hayat kurtarır" yazılı pankart açtı.

Meme kanserine karşı deniz altında pankart açtılar Animatörler deniz kızı kostümleriyle su altına dalarak erken teşhise dikkat çekti

Antalya'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında deniz kızı kostümleriyle animatörler su altına dalarak "kanserde erken teşhis hayat kurtarır” yazılı pankart açtı.
“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında kamuoyunun dikkatini çekmek için Kemer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ceren Avanos İnce, Kemer İlçe Sağlık Hemşiresi Gülşen Mızrak, KETOBKemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Temsilcisi Ayşegül Uçar, deniz kızı kostümleriyle Özgen Dikmek ve Melis Acar isimli animatörler su altına dalarak pankart açtı. Kemer G Marina’dan North Star dalış teknesiyle hareket eden grup, döküntü burnuna geldiğinde dalış hazırlıklarını tamamlarken, Kemer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ceren Avanos İnce, basın mensuplarına etkinlik hakkında kısa bir açıklama yaptı. Dalış etkinliğini, 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediklerini belirten İnce, “Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Ülkemizde kadınlarda görülen her 4 kanserden biri meme kanseridir. Meme kanserinden korunmada en önemli faktör, kadının kendisinin bilinçlenmesidir. 2040 yaş arası her kadının ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması 2 yılda bir de doktora giderek meme muayenesi yaptırması gerekmektedir” dedi.
4069 yaş arasında bulunan kadınların her ay kendi kendine muayene yapması yılda bir doktora giderek meme muayenesi yaptırması, 2 yılda bir de momografi çektirmesi gerektiğini anlatan İnce, Antalya’da sağlıklı hayat merkezlerinde bulunan kanser, erken teşhis tarama ve tedavi merkezlerinde tüm kanser taramaların ücretsiz yapılmakta olduğunu hatırlatarak, “Halkımızı davet ediyoruz, kanserde erken teşhis önemlidir. Kendinize erken teşhis şansını verin ve kanser taramalarınızı yaptırın. Bugün daha çok kadına sesimizi duyurmak daha çok farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kemer’deki ve Antalya’daki kadınlarımızı kanser taramalarını yaptırmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Açıklamasından sonra İnce ve beraberindekiler, usta dalgıçların gözetiminde dalarak su altında “kanserde erken teşhis hayat kurtarır” yazan pankartı açtılar. Etkinliğe, Kemer’deki bir su parkında görev yapan deniz kızı kostümlü 2 animatör de renk kattı.
Etkinlik, ünlü sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük tarafından görüntülendi.

ANTALYA

22 Ekim 2019 Salı

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