Ampute Futbol Milli Takımı'nda hedef, ikinci Avrupa şampiyonluğu

ANTALYA'da kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımı'nda teknik direktör Osman Çakmak, "Hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon apoletini taşımak. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 'Ampute futbolu Türkiye'den sorulur' sloganımızı Avrupa ve dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.

Ampute Futbol A Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi. 3 Kasım'da başlayacak Ampute Futbol Ligi müsabakaları öncesinde gerçekleştirilen kampta, milli takım sporcuları çalışmalarını Zeytinköy Ampute Futbol Sahası'nda yapıyor. Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takım sporcuları günde iki antrenmana çıkıyor. Milli takım kampında tecrübeli futbolcuların yanı sıra genç milli takımdan da sporcular yer alıyor.

Polonya ile cuma günü hazırlık maçı oynayacaklarını belirten teknik direktör Osman Çakmak, kampın 29 Ekim'de sona ereceğini dile getirdi. Milli takımın hedeflerini anlatan Çakmak, "4 dünya üçüncülüğü, Euro Cup şampiyonluğu, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi takımız. Bu çıtayı korumak ve sportif başarının yanı sıra genç arkadaşlarla başarılı olmayı istiyoruz. Biz engelli sayısını artırmadık. Var olan engellileri dışarı çıkardık, spora yönelttik. Hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon apoletimizi taşımak. Avrupa Şampiyonası'nda 12 olan ülke sayısı 16'ya çıktı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 'Ampute futbolu Türkiye'den sorulur' sloganımızı Avrupa ve dünyaya duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Milli takım kampında genç milli takımdan sporcuların da yer aldığını vurgulayan Çakmak, takımın gelecekteki başarısı için gençlerin uyumunun önemine de dikkat çekti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman detay

Teknik direktörü Osman Çakmak ile röportaj



ANTALYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:20

YATSI 19:35

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