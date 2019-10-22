Antalya'da otluk ve çalılık yangını

Antalya'da yerleşim yerine yakın otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kırcami Göller Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yerleşim yerine yakın olan yangın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kırcami Mahalle Muhtarı Mehmet Köksal, aynı bölgede sürekli birileri tarafından yangın çıkarıldığını kaydetti.

ANTALYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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