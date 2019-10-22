Başkan Ulutaş, yol çalışmalarını yerine inceledi

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Daha güzel ve daha değerli Kaş için çalışıyoruz.”

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hizmetleri ilçenin dört bir yanında sürüyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, ekipler merkez ve kırsal mahallelerde yeni yol açma ve düzenleme, asfalt kaplama, yama, kilitli parke taşı döşeme, park, yeşil alan ve refüjlerde temizlik, drenaj ızgaralarının bakım, onarım ve temizliği konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Çeşme ve Akörü Mahallesi’ndeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş’ın tüm mahallelerine kaliteli hizmet götürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “İlçe genelinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimize en iyi hizmeti verebilmek için gayretle çalışıyoruz. Daha güzel ve daha değerli Kaş için çalışıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

ANTALYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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