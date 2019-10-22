Konyaaltı Belediyesi mahalleleri bir birine bağlıyor

Konyaaltı Belediyesi, KaratepeGökçam ve GökçamKır Mahallelerini dere yatağına yerleştirilen beton büzler ile bir birine bağlıyor.

Karatepe, Gökçam ve Kır Mahallelerinin dere ile kesintiye uğrayan ulaşım sorunu, Konyaaltı Belediyesinin girişimleriyle son buluyor. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, KaratepeGökçam ve Gökçam Kır Mahallelerinden geçen dereye beton büz yerleştirerek köprü oluşturuyor. Kış aylarında yaşanan su taşkınları nedeniyle ulaşımın zaman zaman aksadığı ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, dereyle kesintiye uğrayan yol üzerinde beton büz köprü çalışması başlattıklarını söyledi. Karetepe ve Gökçam mevkiinde başlattıkları beton büz köprü çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Başkan Semih, 4 metrekare ağız genişliğine sahip 16 tane beton büz yerleştirdiklerini bildirdi. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların ikinci etabı ise Gökçam ve Kır Mahallesini kapsadığını dile getiren Semih Esen, burada da yine 4 metrekare ağız genişliğine sahip 8 adet beton büz koyacaklarını kaydetti.

Kısa süre içinde tamamlamayı planladıkları bu çalışmaların neticesinde Karetepe, Gökçam ve Kır Mahallelerinin bir birine kesintisiz bağlanacağını ifade eden Başkan Esen, bölge halkının da özellikle kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşamayacaklarını söyledi.

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