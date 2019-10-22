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Çöp konteynerinde 'cenin' alarmı takma diş ve kanlı bez çıktı Antalya'da çöpte takma diş ve kanlı ...

İHA

Antalya'da çöp konteynerinde bulunan kanlı kumaş, et parçası ve takma dişler, polisi harekete geçirdi. Konteynerde 'cenin' olduğunu değerlendiren polis daha sonra kanlı eşyaları aileye geri teslim etti.
Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 916 Sokak'ta meydana geldi. Mahallede çöpleri toplayan temizlik işçileri sokak üzerindeki bir konteynerde kanlı kumaş ve et parçaları olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis, ekipleri, poşete sarılı et parçasının cenin olabileceğini değerlendirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede inceleme yaptı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çöpteki poşet içerisinde takma dişler de olduğunu belirledi. Ekiplerin konteyner yanında çalışma yaptığı gören, 3 kadın, polislerin yanına gelerek bölgede ne olduğunu sordu. Konteynerde polis ekiplerinin kanlı kumaş ve et parçası olduğunu söylemesi üzerine kadınlar, "Bizim cenazemiz vardı. Sabah yakınımız öldü. Akciğer kanseri hastasıydı. Çocukları etkilenmesin diye onun kusmuğuyla çıkan et parçalarını, dişlerine poşete sararak çöpe attık. Takma dişi de bu sırada düşmüş. Başka bir şey yok. Böyle olacağını bilmiyorduk. Aslında belediye ekiplerine haber vermiştik" dedi. Polis ekipleri, çöpteki et parçaları ve takma dişi poşete koyarak gömülmesi için yakınlarına geri teslim etti.
62 yaşında sabah saatlerinde vefat eden Suat Varol'un yakını Perihan Varol, "Sabah yakınımız Suat Varol'u akciğer kanserinden kaybettik. Sizleri de yorduk. Kusura bakmayın"dedi.

ANTALYA

22 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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