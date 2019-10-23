Barış Pınarı harekâtına su altından anlamlı destek Batık tankın önünde 'Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı harekâtında görev alan askerlerimizle' pankartı açıldı

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Antalya’nın Kaş ilçesinde fotoğraf sanatçıları su altında bulunan batık tank önünde Mehmetçik’e destek pankartı açarak, selam gönderdi.

Kaş’ta Kaymakamlık, Belediye ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası’na katılan fotoğraf sanatçıları su altında pankart açarak, Barış Pınarı harekâtına destek verdi.

Kaş’ın Güvercin Adası açıklarında 20 metre derinlikte bulunan tank batığının önünde sanatçılar, “Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı harekâtında görev alan askerlerimizle” yazılı pankart açtı.

Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan yaptığı açıklamada, açılan bu pankartla Barış Pınarı harekâtına su altından anlamlı bir destek vermek istediklerini söyledi.

Turizm sektörünün çeşitlenmesi ve dalış turizminin gelişmesi çalışmaları kapsamında, Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu’nun destekleriyle 2017 yılında Kaş’ın Güvercin Adası açıklarında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 45 tonluk 1960 model tankın batırıldığını hatırlatan Kaymakam Akhan, “ İlçemizde geçtiğimiz hafta düzenlenen Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası yarışlarına katılan fotoğraf sanatçılarıyla bu tank batığının önünde, Barış Pınarı harekâtına su altından anlamlı bir destek vermek istedik. Kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız. Buradan onlara selam gönderiyoruz.” dedi.

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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