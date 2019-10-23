Tahıl depolama sistemine patent

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş tarafından geliştirilen “Silo İçerisinde Karbondioksit ve Düşük Rutubet Koruması Sağlayan Tahıl ve Diğer Tane Ürünler Depolama Sistemi” Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Patentle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Erbaş, ‘2015 yılında patent müracaatını yaptığımız teknoloji, yapılan incelemeler sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2015/04795 numara ile tescil edildi. Buluş; tahıl, baklagil ve yağlı tohum gibi ürünlerinin fiziksel, kimyasal, biyolojik ve teknolojik özelliklerini korumasını sağlayacak biçimde ürünün depolanacağı silo ile ilgilidir. Geliştirilen sistem özellikle, siloda depolanan taneli ürünlerin tane su içeriği ve silo içi rutubet (nispi nem) değerlerini istenen seviyelerin altında tutulmasını sağlamak ve tanelerin solunum ile oluşturduğu karbondioksiti korumak üzere tasarlandı. Buluş, tane ürünler tarafından solunumla oluşturulan suyu soğuk merkezinde topladıktan sonra silodan ayırırken ürünün solunumunu baskılayan karbondioksit içeriği yüksek havayı silo içerisine geri besleyen bir sisteminden oluşmaktadır.’ ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erbaş, ‘Patenti alınan karbondioksit ve düşük rutubet koruması sağlayan depolama sistemi; çeşitli tahıl, baklagil ve ayçiçeği ve fındık gibi yağlı tohumların sağlıklı koşullar altında daha uzun süre korunmalarına imkan sağlayacak.’ diye bildirdi.

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:19

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.