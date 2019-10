Havacılık üssüne dönüşen liseye Fransa'dan staj talebi

TÜRKİYE'nin ilk tematik lisesi Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık üssüne dönüştü. Bahçesinde dev boeing tipi uçak, atölyelerinde iki kişilik çalışır vaziyette uçağın yanı sıra havacılık sektörünün tüm unsurlarının yer aldığı okula, dünyada yolcu uçağı üreten ender ülkelerden Fransa'daki 2 okuldan staj talebi geldi.

2016 yılında Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle yoluna devam ediyor. İki yıl önce Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının okulun bahçesine getirilmesiyle adından söz edilen okul, havacılık alanındaki yatırımlarıyla dikkati çekiyor. Dev uçak, müze, sinema ve kütüphaneye dönüştürüldü. Uçağın kokpitinde de öğrenciler pratik eğitim alıyor.

Okulun kurucu müdürü Haldun Çevik, atölyeleri zenginleştirmek için çok sayıda ülke ve Türkiye'den farklı illeri ziyaret etti. Bugüne kadar 60 bin kilometre yol kateden Çevik, en az 50 kez de İstanbul'a ziyaretler gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları bünyesindeki Turkish Technic'ten 3 TIR dolusu malzemeyi okula kazandıran Çevik, okulun koridorlarını havaalanı pisti gibi yeniden düzenledi.

'HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLAR'

394 öğrencisi bulunan okulda, 68 kız öğrenci uçak motorları başında eğitim alıyor. Apoletli forma giyen öğrencilerden başarılı olanlar uçuş okuluna gönderiliyor. Hiç uçağa binmeyen öğrenciler de ilk yıl, okul yönetiminin desteğiyle bu deneyimi yaşıyor. Bu yıl ilk kez mezun verecek okulda öğrencilerin omuzlarında okullardaki yıllarına göre uçak figürü bulunuyor. Okuldaki her öğrenci mezun olduktan sonra havacılık alanında üniversitede eğitim almak istiyor. Kimi pilot, kimi de gökyüzünün hakimi uçakların üretiminde yer alan mühendislerden olma hayali kuruyor. Okulun sloganı "Her şey bir hayalle başlar" söylemini bahçede, atölyelerde ve okulun içinde görmek mümkün.

UÇAK SANAYİNİN AR-GE'SİNE KALİFİYE ELEMAN

En büyük hayalinin, bu dönemde verecekleri ilk mezunları uçak fabrikalarında üretim yaparken görmek olduğunu belirten Haldun Çevik, okullarının hızlı ilerleme kaydettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun okullarını ziyaret ettiğinde havalimanında atıl bekleyen uçaktan bahsettiklerini belirten Çevik, Bakan Çavuşoğlu'nun talimatı ve yakın takibiyle uçağı okula getirttiklerini söyledi. Çevik, "Okulumuzun vizyonu genişledi, öğrenciler hayallerine hayal kattı. Okulumuz, Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alan mesleki ve teknik anadolu lisesi konumuna geldi. Çocuklara hayal yüklüyoruz. Öğrencilerimizi zengin atölyelerimizde birebir uçak başı eğitim vererek, uçak parçalarına dokunmalarını sağlayarak yetiştiriyoruz. Uçak sanayimizin AR-GE'sine kalifiye nitelikli öğrenciler yetiştiriyoruz" diye konuştu.

ATÖLYELER İÇİN 60 BİN KİLOMETRE KATETTİ

Donanımlı atölyeler oluşturmak için yoğun uğraş verdiklerini belirten Çevik, devlet büyüklerinin mücadelelerinde yanlarında olduğunu söyledi. Atölyelerdeki parçalara ulaşmak için yaklaşık 60 bin kilometre yol katettiğini belirten Çevik, "ABD'ye, Avrupa ülkelerine gittim. Hava yolları şirketlerini ziyaret ederek, buradaki Türk mühendislerle iletişim kurdum. Onlar da okulumuzu yakından takip ediyor. İstanbul'a belki 50 kez gittim. Turkish Technic, okulumuza 3 TIR dolusu hava unsuru gönderdi. Devlet büyüklerimiz hep okulun arkasında durdu" dedi.

TURİSTLERDEN OKULA ZİYARET

Başka ülkelerdeki havacılık okullarının sosyal medyadan okullarını takip ettiğini anlatan Çevik, "Fransa'dan iki okul 40 gün süreyle staj talebinde bulundu. Fransa dünyada yolcu uçağı üreten ülkelerden biri, staj talebi bizi gururlandırdı. Okulumuz dünyaya açık, uçak kütüphanemiz herkese açık. Turistler de bazen okulumuza gelip uçağın içinde kitap okuyor. Eğitimin yanı sıra bahçemizdeki uçakla tanıtım da yapıyoruz" dedi.



