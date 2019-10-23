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Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

DHA

ANTALYA Ticaret Borsası'na (ATB) ait, 12 türde 20 bini aşkın zeytin ağacının bulunduğu Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesi Vakıf Zeytinliği'nde hasat başladı. Geçen yıl 80 ton civarındaki rekoltenin bu yıl 100 tona ulaşması bekleniyor.
ATB'nin 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiraladığı 20 bini zeytin, toplam 26 bin ağacın bulunduğu 2 bin 630 dönümlük Vakıf Zeytinliği'nde, 2019 yılı zeytin hasat sezonu başladı. ATB öncülüğünde kentin önemli kamu kurum ve kuruluşlarının da ortaklığıyla kurulan Zeytinpark A.Ş. tarafından işletilen Vakıf Zeytinliği'nde, 20 bin ağacın bir çoğu gençleştirme ve bakım çalışmalarıyla ürün verir hale geldi. Geçen yıl 80 ton civarındaki rekoltenin, geçen haftaki yağmurların da etkisiyle bu yıl 100 tona ulaşması bekleniyor. 2.5 ay sürmesi beklenen zeytin hasadında genellikle kadınlar günlük 80 TL yevmiye ile çalışıyor. 
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ
Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, Türkiye'de en büyük zeytin bahçesinin, Vakıf Zeytinliği olduğunu söyledi. Narin, Antalya'da her yıl 2 bin 600 ton toz ile 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen zeytinliğin, Antalya için son derece önemli olduğunu söyledi. Ağaç yapılarının yenilenmesi ve bakımıyla ilk yıllarda çok düşük olan rekoltenin geçen yıl 80 tona kadar çıktığını belirten Narin, bu yıl ise 100 ton ürün planladıklarını kaydetti.
AKDENİZ'DE ÜRETİM 50 BİN TON
Zeytinpark ile birlikte Akdeniz bölgesinde de zeytin hasadının başladığına işaret eden Vahdet Narin, Akdeniz çanağındaki yıllık zeytin üretiminin 50 bin ton civarında olduğunu, bu yıl verimin genel olarak artmasını beklediklerini söyledi. Vakıf Zeytinliği'nde 20 bini aşkın zeytin ağacının toplam 12 türü bulunduğunu kaydeden Narin, 12 türden belirleyici yoğunluktaki dört türün manzerilla, ayvalık, memecik ve bölgeye özgü tavşan yüreğinden olduğunu açıkladı.
ORTALAMA FİYAT 5 LİRA
Bu yıl sofralık zeytinde fiyatların geçen yıla göre artarak ortalama 5 TL düzeyinde olduğunu ifade eden Narin, "Biz genelde topladığımız ürünü ana hatlarıyla pazara sunuyoruz. Birinci derecede satışımız yüksek salamura işleyen fabrikalar, daha küçük oranda yeşil ve ham zeytin satışımız var. Ayrıca kendimiz de işletmede kullanacağımız zeytini işliyoruz. Önemli bir bölümünü de yağ olarak değerlendiriyoruz. Ciddi miktarda yağ üretimi ve satışımız var. Bu sene 10-15 ton arasında yağ elde ederiz. Zeytinyağında ise geçen yılla fiyatlar aynı gibi görünüyor. Daha sezonun başındayız ama en azından 1-2 lira artış olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
ASIRLIK AĞAÇLAR
Zeytin ağaçlarında genelde yaş ortalamasının yüzler civarında olduğunu belirten Narin, "Asırlık ağaçlar diyebiliriz ama birkaç tane 200-300 yaşlarında ağacımız var. Asıl Manisa'dan buraya aktardığımız biri 800, diğeri 1200 yaşında ağacımız var. Onların hasadı tamamlandı. Az miktarda zeytin elde edildi ve açık artırma satışıyla farkındalık yaratmak istiyoruz. İki ağaçtan 15 kilo civarında zeytin çıktı. 5 bin liradan açık artırmaya çıkarmayı planlıyoruz" dedi.
HASATLA BİRLİKTE ZEYTİN KURMA DA BAŞLADI
Zeytin hasadıyla birlikte ev kadınlarının zeytin kurma işleminin de başladığını dile getiren Narin, "Herkes kendi evinde zeytin kurabilir. Genelde iki yöntem var, çıtlama ve çizme. Aldıkları zeytinleri çizer ya da çıtlatırsa yaklaşık 8-10 kez suları değiştirip, sonrasında damak tatlarına göre kaya veya limon tuzu konularak, bir parça da tatlandırdıklarında 15 gün sonra sofralık nefis zeytin elde edilebilir. Yaklaşık bir aya kadar da siyah zeytin kurulmaya başlar. Siyahın da tuzla kurma yöntemi var. Umarım tüm kente, üreticilere hayırlı olur. Herkes çok daha fazla zeytin ve zeytinyağı tüketir" diye konuştu.

ANTALYA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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