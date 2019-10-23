Finike Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatları başladı

Finike Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatları en yeni teknolojiye sahip modern FAKO (Femtosaniye) cihazlarıyla yapılmaya başladı. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, Finike Devlet Hastanesi Göz Kliniği'nde göz ultrason cihazı, ameliyathaneye yeni alınan Göz Ameliyat Mikroskobu ve dikişsiz katarakt ameliyatında kullanılan fako cihazları tüm dünyada kullanılan son teknolojik cihazlar olduğunu söyledi. Kurt, " Hastalarımızın başka merkezlere sevkini azaltılması, hasta konforunu ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlayarak hastanemizin teknik donanımlarını artırmaya devam ediyoruz." dedi.

Finike Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nuray Yazıcı ise katarakt hastalığı hakkında bilgi verdi. Kataraktı, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşması olarak tanımlayan Op. Dr. Nuray Yazıcı "Katarakt hakkındaki en önemli husus, görme yeteneğinin giderek kaybedildiği için tedavinin geciktirilmemesidir. Halk arasında göze perde inmesi olarak ta bilinen katarakt, normalde saydam olan göz merceğinin özellikle yaşlılığa bağlı opaklaşması ve saydamlığını kaybetmesiyle oluşur. Kataraktın belirtileri arasında, görmede yavaş yavaş azalma, ışığa hassasiyet (göz kamaşması)çift görme, okuma zorluğu, gece görüşünde bozulma, renklerde soluklaşma veya sararma, gözlük numaralarının sık değişmesi yer alır" dedi.

Op. Dr. Nuray Yazıcı, ameliyat yöntemi ile ilgili bilgiler paylaştı. Dikişsiz katarakt ameliyatı olarak ta bilinen fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu yönteminin hastalarımıza uyguladıklarını anlatan Yazıcı " . Bu yöntemde ultrason enerjisi ile kataraktlı mercek temizlenerek ve göz içine yapay mercek konuyor. " dedi.

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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