Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çeşitli temaslar için Antalya’da bulunan Uganda heyetine belediyenin Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’ndeki mutfak atölyesi sayesinde iş hayatına atılan kadınların üretim noktalarını gezdirdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Yeşildere Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, geçen yıl Ocak ayında hizmete girdi. 2 bin 200 metrekarelik alana inşa edilen kültür merkezinde 250 kişilik cem ve 150 kişilik konferans salonun yanı sıra eğitim salonları, yarı açık toplanma alanı, aşevi gibi bölümler yer alıyor.

Bölgedeki sosyokültürel gelişiminin ana üssü olan kültür merkezinde çocuklara yönelik müzik kursları, kadınlara yönelik okuma yazma kursu gibi etkinlikler gerçekleştirilirken Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi’yle de ortak çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmaların bir ayağı ise tarhana, erişte, reçel gibi Anadolu’nun geleneksel lezzetlerini yapıp pazara sundukları mutfak atölyesi çalışması oldu. Yılbaşında başlayan bu çalışmaları çeşitli temaslar için Antalya’da bulunan Uganda heyeti ziyaret etti. Heyete Başkan Uysal ve Antalya Kadın Girişimcilik Kooperatifi Başkanı Keziban Kaya eşlik etti.

Başkan Uysal, heyete öncelikle aynı zamanda Zeytinköy olarak da bilinen bölgede belediyenin çalışmalarını anlattı. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nin ise bölgede odağına insanını alan dönüşümün en önemli halkalarından biri olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bölgede çeşitli nedenlerle düzenli işlerde çalışamayan ya da iş bulamayan kadınlarımız Antalya Kadın Girişimcilik Kooperatifi işbirliğiyle kültür merkezimizde hayata geçirdiğimiz bu çalışmayla bir anlamda iş hayatına adım attılar” dedi.

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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