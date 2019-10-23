Çevreci Komşu Kart projesinde Rekor Konuksever'in

Muratpaşa’nı yedi kadın muhtarından biri Konuksever Mahalle Muhtarı Suna Ay’ın düzenlendiği kahvaltı gününe katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart projesinde tüm mahalle rekorlarının Konuksever’de olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, 20 binden fazla nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallerinden Konuksever’de Muhtar Suna Ay’ın mahalle sakinlerini buluşturduğu kahvaltı sofrasının konuğu oldu. Ay’ın 819 Sokak’ta bulunan muhtarlık binasının hemen yanı başında düzenlendiği kahvaltı için Başkan Uysal, günün ilk saatlerinde mahalleye geldi.

Kısa bir selamlaşmanın ardından Başkan Uysal, muhtarlık binasının hemen arkasında gözlemeleri hazırlayan mahallenin kadınlarını yanına geçti. Herkese “Kolay Gelsin” diyen Başkan Uysal, bir tabure çekti ve aktaraçla sacın başına geçti. Mahallenin kadınların hazırladığı gözlemeleri tek tek pişiren Başkan Uysal, kadınlardan bir ‘maşallah’ alırken gözlemelerini pişmesini ardından davetlilerle birlikte kahvaltı masasına geçti.

Kahvaltı eşliğinde yapılan sohbette Başkan Uysal, Konuksever Mahallesi’nde son 5 yıllık süreçte yapılan hizmetleri anlatırken plan dahilinde Konuksever’de cadde ve sokak yenileme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Konuksever sakinlerine özellikle Çevreci Komşu Kart’a verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden Başkan Uysal, şöyle devam etti: “Eylül ayı verilerine göre Konuksever’de 4 bin 110 ev kart sahibiyken bin 830 hanemiz projeye aktif olarak katılıyor. Projeye yaklaşık 32 bin hane aktif olarak katılırken mahaller bazında rekor Konuksver’de. Mahalle sakinlerimiz proje başladığı günden Eylül ayı sonu itibariyle 697 bin 110 kilogram nitelikli evsel atığı Çevreci Komşu Kart kapsamında değerlendirirken bunun karşılığında tam 223 bin 24 bin lira karşılığı puan kazandı. Mahaller bazında bu da bir rekor.”

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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