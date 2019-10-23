Bakan Varank ATSO'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Sanayi ve Ticaret Odası'nı (ATSO) ziyaret etti.

Bakan Varank, Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB’un desteğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katılmak üzere geldiği Antalya'da ATSO'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. ATSO İnovasyon Merkezini de inceleyen Bakan Varank, çalışanlardan çalışmaları hakkı bilgiler aldı. ATSO Başkanı Davut Çetin, ziyaretinden dolayı Bakan Varank'a plaket takdim etti.

Bakan Varank'a,Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eşlik etti.

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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