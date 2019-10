Altın Portakal kortej coşkusuyla başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 56.'sı yapılacak olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim Cumartesi günü geleneksel kortej coşkusuyla başlıyor. Sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek kortej, festivalin açılış töreninin de yapılacağı Kapalı Spor Salonu’nda son bulacak. Halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek törende, Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e Onur Ödülleri, Can Kolukısa’ya da Yıldırım Önal Anı Ödülü verilirken, festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray da gecenin davetlileri arasında olacak. Gecenin sürprizlerinden biri de, Türkçe müziğin usta isimlerinden Candan Erçetin’in festivale özel vereceği senfonik konser olacak.

29 ülkeden, 69 yönetmenin, toplam 66 filminin gösterileceği 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim’de başlıyor. Bu yıl “Öze Dönüş” temasıyla gerçekleşecek festivalin ilk gününde geleneksel kortej ve açılış töreni coşkusu yaşanacak. 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da Cam Piramit’in önünden başlayacak kortej, Antalya Kültür Merkezi (AKM), Yüzüncü Yıl Bulvarı, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, Işıklar Caddesi güzergahı üzerinden devam edecek ve Eski Belediye Binasında sona erecek. 6 kilometrelik kortejde, festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotları yürüyüşe renk katarken, sinema ve televizyon dünyasından yıldız isimler Antalyalıları selamlayacak.



Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e Onur Ödülleri

Kortejin ardından, açılış töreni’nin yapılacağı 10 bin kişilik Spor Salonu’na geçilecek ve Antalyalıların davetli olduğu gecede festivalin özel ödülleri de sahiplerini bulacak. “Bitmeyen Yol” (1965), “Ben Öldükçe Yaşarım” (1965) ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldığı “Son Kuşlar” (1966) filmlerinin unutulmaz oyuncusu Selma Güneri ve “Düğün”den (1973) “Selvi Boylum, Al Yazmalım”a (1977), rol aldığı sayısız klasik ile sinemamızın en önemli jönlerinden ve karakter oyuncularından biri olan Ahmet Mekin’e 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Onur Ödülleri verilecek.



ÇASOD’dan Can Kolukısa’ya ödül

Gecede ayrıca, Çagˆdas¸ Sinema Oyuncuları Derneği’nin (ÇASOD) sinema ve tiyatroda mu¨şterek başarı go¨steren bir oyuncuya sunduğu Yıldırım Önal Anı Ödülü de sahibini bulacak. 1976 yılında Zeki O¨kten’in “Kapıcılar Kralı” filmiyle başlayan sinema seru¨veninde, “Postacı” (1984), “Asılacak Kadın” (1985), “Sen Türkülerini Söyle” (1986), “Selamsız Bandosu” (1987), “Arabesk” (1988), “Mavi Sürgu¨n” (1992), “Düş, Gerçek, Bir de Sinema” (1995) gibi birc¸ok önemli filmin yanı sıra, “Asmalı Konak”, “Yabancı Damat”, “Hanımın Çiftliği”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Vatanım Sensin” gibi televizyon dizilerinde de izledigˆimiz Can Kolukısa, iki yıl sonra yeniden verilecek ödülü festivalin açılış töreninde alacak.



Candan Erçetin’den Altın Portakal’a özel konser

Gecenin renklerinden biri de, Türkçe müziğin en önemli söz yazarı ve müzisyenlerinden Candan Erçetin’in festivale özel vereceği senfonik konser olacak. “Yalan”, “Onlar Yanlış Biliyor”, “Her Aşk Bitermiş” gibi klasikleşmiş şarkılarıyla tanıdığımız sanatçı, büyüleyici sesi ve yorumuyla Antalyalılara unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.



Sultan da geliyor

Bu yıl festival afişini de süsleyen ve 1964’te Metin Erksan filmi “Acı Hayat”taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu seçilerek Altın Portakal alan ilk kadın oyuncu olan, “Sinemamızın Sultan’ı” Türkan Şoray’ın da aralarında olduğu sinema, sanat ve politika dünyasından isimlerin katılacağı açılış töreni, saat 20.00’da başlayacak ve CNN Türk ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kortej ve Açılış Töreni halka açık ve ücretsiz olacak.

