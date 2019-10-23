Yavuz Özcan Parkı’nda spor alanı oluşturuldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa muhtar buluşmasında yıllardır Yavuz Özcan Parkı’na spor aleti istediğini dile getiren Deniz Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk’ün talebini yerine getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’yı ortak akılla yönetme hedefiyle gerçekleştirdiği muhtar buluşmaları kapsamında tespit ettiği sorunları vakit kaybetmeksizin çözüme ulaştırıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Kepez Ulus Mahalle Muhtarı’nın Gazi Bulvarı üzerine tel çit çekilmesi isteği yerine getirilmişti. Son olarak Muratpaşa ilçe buluşmasında gündeme gelen Deniz Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk’ün Yavuz Özcan Parkı’na spor aleti talebi de Başkan Böcek’in talimatıyla bir hafta geçmeden hayata geçirildi.



Başkan Böcek'te talimat

Başkan Böcek’in 16 Ekim’de gerçekleştirdiği Muratpaşa muhtarları buluşmasında Deniz Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk, Yavuz Özcan Parkı içerisinde engelli ve engelsiz vatandaşlar için spor aletleri konulmasını talep etti. Müsait alanlarının olduğunu söyleyen Muhtar Öztürk, mahallenin yıllardır böyle bir talebi olduğunu ancak gerçekleşmediğini söyledi. Başkan Böcek de toplantıda Park Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu’na muhtarın talebinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi ve sorunun çözülmesi talimatını verdi.

Hemen harekete geçen Park Bahçeler ekipleri, Yavuz Özcan Parkı’ndaki alana 10’lu setten oluşan spor aletlerinin montajını gerçekleştirdi.

Deniz Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk de, “Başkan Muhittin Böcek’e bir kere derdimizi anlattık hemen ertesi gün çözdü. Yavuz Özcan Parkı, Antalya’nın en güzel manzarasına sahip parkıdır. Bu güzel manzarada vatandaşlarımızın spor yapması için buraya spor aletleri talep etmiştik ama bu talebimiz 4 sene boyunca yerine getirilmedi. Ben de toplantıda Muhittin Böcek Başkanımızdan, parkta uygun bir alanın olduğunu ve alanın spor için değerlendirilmesini talep ettim. Hemen ertesi gün Park Bahçeler ve Fen İşlerinden yetkililer geldi ve burada inceleme yaptı. Bir hafta geçmeden de spor aletlerimiz takıldı. Ayrıca Parkın ışıklandırılmasının yetersiz olduğunu ve güçlendirilmesini de talep ettim. Bu sorunumuza da çözecekler. ” diye konuştu.

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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