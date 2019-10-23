Otübüsten indikten sonra fark etti, çağrı merkezinden yardım istedi Otobüste unutulan 30 bin TL değerindeki döviz dolu cüzdanı turiste teslim edildi Ulaşım esnafından örnek davranış

Toplu ulaşım esnafı Barış Sözen, İranlı turistin otobüste unuttuğu içinde yaklaşık 30 bin liralık döviz ve TL bulunan cüzdanı sahibine teslim etti. İranlı turist şoförün duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, İranlı Turist Ali Jafari, 22 Ekim Salı günü akşamı, toplu ulaşım esnafı Barış Sözen’in kullandığı VS18 Sarısu Eski Varsak Hattı’nda cüzdanını düşürdü. Otobüsten indikten bir süre sonra cüzdanını kaybettiğinin farkına vatan Jafari, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Otobüs şoförü Barış Sözen, seferini tamamlayıp evine dönerken, çağrı merkezinden gelen ihbar üzerine otobüsünü Atatürk Bulvarı üzerinde durdurarak arama yaptı. Cüzdanı bulan ve içerisinde 5 bin dolar, 100 İsviçre Frangı ve 1115 TL ve kredi kartları olduğunu gören Barış Sözen konuyu çağrı merkezine iletti. Hemen cüzdanını kaybeden İranlı turistle iletişime geçilerek, cüzdanın güvende olduğunu, teslimi için Sarısu Depolama Alanı’na gelmesi gerektiği bilgisi verildi.



Tutanakla tespit edildi

Aracında bulduğu cüzdanı muhafaza eden otobüs şoförü Barış Sözen, Sarısu Depolama alanına geri dönerek, Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü görevlisi Serkan Gündoğmuş nezaretinde İranlı Turist Ali Jafari’ye otobüste unuttuğu 5 bin dolar, 100 İsviçre Frangı ve 1115 TL’yi tutanakla teslim etti. Ali Jafari cüzdanının bulunmasında yardımcı olan Büyükşehir ulaşım yetkililerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:19

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.