Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Varank: “ Türkiye 2 haftada ABD ve Rusya’yı istediği noktaya getirdi” Sanayi ve Teknoloji ...

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “ Cumhurbaşkanımız dün Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin’le uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin sonucunda TürkiyeRusya arasında tarihi bir mutabakata ulaşıldı. Türkiye, 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık 2 hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri’ni hem de Rusya’yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu” dedi.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB’un desteğiyle bu yıl 10’uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapılarını açtı.
Açılışta konuşan Bakan Varank, 10 yıldır kurumsallaşarak ve etkisini daha arttırarak devam eden YÖREX’in bu yılki buluşmasının tüm katılımcılara hayırlı olmasını diledi.
Varank, fuarın yöresel ürünlerin markalaşması, ticarileşmesi ve korunması açısından sağladığı katkılarla bölgesel kalkınma politikalarına destek verdiğinin altını çizdi.
YÖREX’in, geçen yıl 207 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Varank, turizmde bu yıl rekorlar kırılırken, bu fuarda da bir rekora imza atılabileceğini kaydetti.
Türkiye’nin verimli toprakları, tarımsal ürün çeşitliliği ve kendine özgü iklim yapısıyla zengin bir yöresel ürün potansiyeline sahip olduğunu işaret eden Mustafa Varank, “Biliyorsunuz kalkınma önce yerelden başlıyor. Biz de bölgesel kalkınma politikalarımızda, yerel inisiyatiflerin oluşumuna imkan veren ve bölgelere göre en ideal şekilde farklılaştırılmış stratejiler izliyoruz. Bu manada, yöresel ürünlerin tespiti, standartlara uygun üretilmesi, ticarileşmesi ve nesiller boyunca aslına uygun şekilde korunmasını, yerel kalkınma açısından bakımından önemli buluyoruz. Bu sayede refahın tabana yayılmasına katkı sağlayacağımıza da inanıyoruz.”diye konuştu.

2 bin 500 coğrafi işaret bekleyen potansiyelimiz var"
Coğrafi işaretli ürünlere de dikkat çeken Varank, coğrafi işaretin, toprağın, yörenin imzası olduğunun altını çizdi.
Alınan tescillerin bulundukları bölgeye, cezbedici ve merak uyandırıcı bir nitelik kattığına değinen Varank, “Coğrafi işaretler mevzuatı 1995’te yürürlüğe girdiğinde bu konu, bağlı kuruluşumuz Türk Patent ve Bakanlığımız personeli dışında, hemen hemen hiç kimse tarafından bilinmeyen bir husustu. O günlerden bugüne, tüm paydaşlarımızla birlikte farkındalığı artırmak adına çok çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle 454 tescilli ürünümüz var. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı özenli ve yoğun çalışmalar sayesinde tescile sahip olmayan hiçbir ilimiz bulunmuyor. Elbette bunlarla yetinmek niyetinde değiliz. İşlemleri halen devam eden 429 başvurunun yanı sıra, yaptığımız ilk değerlendirmelere göre 2 bin 500 civarında potansiyel coğrafi işaretimizin olduğunu biliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“Kalkınmaya güçlü destek veriyor”
Bu sayının zamanla on binlere çıkabileceğini bildiren Varank, “Tabi tescil sayısı kadar, tescillenen bu ürünlerin ekonomiye sağladığı katma değer de önemli. İtalya’nın 500’ün üzerindeki tescilli coğrafi işareti, ülke ekonomisine 12 milyar avronun üzerinde bir gelir sağlıyor. Bizim tescilli işaretlerimizin pazar payı ise, 2 milyar avro civarında. Dolayısıyla, tescilden sonraki süreçler olan, ticarileşme, markalaşma, ihracat ve gastronomi turizmi gibi politikalara daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Çünkü coğrafi işaretli ürünler güçlü bir pazarlama stratejisiyle birleştiğinde, yerel üretime, turizme, istihdama, kırdan kente göçün engellenmesine yani kalkınmaya çok güçlü bir destek veriyor” dedi.

“Kalkınma ajansların övgü”
Kalkınma ajanslarının ürünlerin tanıtımı, markalaşması, envanterin çıkarılması ve kültürel mirasın kayıt altına alınmasına katkı sağladığını vurgulayan Varank, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız, coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen geliri artırmak için 5 milyon liralık bir mali destek programı planladı. Program çerçevesinde, tescille kazanılan haklara ilişkin izleme ve denetim sistemleri kuracak, coğrafi işaretli ürünlerin ortak üretimi, satışı ve pazarlanması, bunların turizm değerine dönüşmesi gibi alanlarda proje destekleri verecek. Kalkınma ajanslarımızı bu alanda etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.”diye konuştu.

“Yerel değerler markalaşmalı”
Coğrafi işaretli ürünlerin yurt dışında tanıtılması ve ihracatını önemsediklerini dile getiren Bakan Varank, “ Bunun için Türk Patent, Avrupa Birliği Komisyonu’yla işbirliği yapıyor. İlk aşamada sırada bekleyen 35 coğrafi işaretimizin AB’de hızlı bir şekilde tescilini hedefliyoruz. Bu tesciller tamamlandığında; hem oradaki kötüye kullanımı engelleyecek hem de ürünlerimizin kalitesini göstereceğiz. Bu arada dün medyada çok güzel bir haber vardı, belki dikkatinizi çekmiştir. Hepimizin vazgeçilmez lezzeti ‘simit’, Oxford İngilizce Sözlüğüne yeni eklenen kelimeler arasında yer aldı.Anlamına baktığınızda şöyle diyor:” Türkiye menşeili, pişirilmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü. İşte bizim aslında dünya literatürüne ekleyecek binlerce kelimemiz, hazinemiz bulunuyor. Biz Bakanlık olarak, Türkiye’nin yerel değerlerinin markalaşmasını sağlamak adına tescillerimizi ve bunların ticarileşmesini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye, bölgesel kalkınmanın da vereceği destekle güçlü büyüme oranlarını yakalayacak” dedi.

"Türkiye, ABD ve Rusya’yı istediği noktaya getirdi”
“Son dönemde pek çok uluslararası kuruluş ülkemize ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti”diyen Bakan Varank, “ Faizler düşüyor, enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık. Bir taraftan da bölgemizdeki tehditleri teker teker ortadan kaldırdığımız bir dönemden geçiyoruz. Barış Pınarı Harekatı bölgemizin güvenliğine ve kalıcı istikrarına çok büyük katkılar sağlayacak. Cumhurbaşkanımız dün Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin’le uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin sonucunda TürkiyeRusya arasında tarihi bir mutabakata ulaşıldı. Türkiye, 9 Ekimde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık 2 hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri’ni hem de Rusya’yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu.”dedi.
“Türkiye’yi hedeflerine taşımaya devam edeceğiz”
Bu tablonun oluşmasında milletin dualarını arkasına alan başta şehit ve gaziler olmak üzere kahraman Mehmetçiğin, istihbaratın, Suriye Milli Ordusu’nun büyük emekleri olduğuna vurgu yapan Mustafa Varank, “Elbette süreci kararlı duruşuyla bugünlere taşıyan Cumhurbaşkanımız, sahada ve masada kazanılan başarının asıl mimarıdır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, iyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada, lider ise her ikisinde de kazanır. Yakın tarihin en büyük ihtilaf sahalarından biri olan Suriye’de, Türkiye aleyhine kurulan denklemleri tek tek bozan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi hedeflerine taşımaya çok daha büyük bir şevkle devam edeceğiz. Biz Hükumet olarak, pozitif gündeme odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz dönem bize çok iyi bir fırsat sunuyor. Hedeflerimiz ve yol haritamız çok net. Türkiye’yi üretimle kalkındıracak, gençlerimize nitelikli iş imkanları oluşturacağız.” ifadelerine yer verdi.

ANTALYA

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu
YEREL HABERLER Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu
Öldürülen çevreci çiftin kapattırdığı mermer ocağı için ÇED raporu
YEREL HABERLER Öldürülen çevreci çiftin kapattırdığı mermer ocağı ...
Otobüste unutulan döviz dolu cüzdanı İranlı turiste teslim etti
YEREL HABERLER Otobüste unutulan döviz dolu cüzdanı İranlı turiste ...
Otübüsten indikten sonra fark etti, çağrı merkezinden yardım istedi Otobüste unutulan 30 bin TL değerindeki döviz dolu cüzdanı turiste teslim edildi Ulaşım esnafından örnek davranış
YEREL HABERLER Otübüsten indikten sonra fark etti, çağrı merkezinden ...
Yaşlıların hayatını kolaylaştıran hizmet Yaşlı bireylerin evleri temizlenip düzenleniyor
YEREL HABERLER Yaşlıların hayatını kolaylaştıran hizmet Yaşlı ...
Yavuz Özcan Parkı’nda spor alanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Yavuz Özcan Parkı’nda spor alanı oluşturuldu
Altın Portakal kortej coşkusuyla başlıyor
YEREL HABERLER Altın Portakal kortej coşkusuyla başlıyor
Alanya'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Alanya'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede
Antalya'da 200 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 200 kilo esrar ele geçirildi
Bakan Varank ATSO'da
YEREL HABERLER Bakan Varank ATSO'da
Finike'de aylık muhtarlar toplantısı başladı
YEREL HABERLER Finike'de aylık muhtarlar toplantısı başladı
Dur ihtarına uymayan sürücü ruhsatsız av tüfeği ile yakalandı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan sürücü ruhsatsız av tüfeği ile ...
500 gramlık mangonun tanesi 30 liraya alıcı buldu
YEREL HABERLER 500 gramlık mangonun tanesi 30 liraya alıcı buldu
Çocukların kendinden olmadığını öğrenince nafakanın kaldırılması davası açtı
YEREL HABERLER Çocukların kendinden olmadığını öğrenince nafakanın ...
Alanya’da fuhuş operasyonu: İkisi küçük yaşta 4’ü kadın 6 gözaltı Göz altına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Alanya’da fuhuş operasyonu: İkisi küçük yaşta 4’ü ...
Çevreci Komşu Kart projesinde Rekor Konuksever'in
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart projesinde Rekor Konuksever'in
Uganda heyeti Zeytinköy’de Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’ndeki mutfak atölyesi sayesinde iş hayatına atılan kadınların üretim noktalarını gezdiler
YEREL HABERLER Uganda heyeti Zeytinköy’de Hacı Bektaş Veli Kültür ...
Finike Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatları başladı
YEREL HABERLER Finike Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatları ...
İş yerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
YEREL HABERLER İş yerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı
Havacılık üssüne dönüşen liseye Fransa'dan staj talebi
YEREL HABERLER Havacılık üssüne dönüşen liseye Fransa'dan staj ...
Tahıl depolama sistemine patent
YEREL HABERLER Tahıl depolama sistemine patent
Barış Pınarı harekâtına su altından anlamlı destek Batık tankın önünde 'Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı harekâtında görev alan askerlerimizle' pankartı açıldı
YEREL HABERLER Barış Pınarı harekâtına su altından anlamlı ...
Ulaşım esnafının sorunları görüşüldü AESOB başkanı Adlıhan Dere: “Ekmek parası için teker çeviren esnafımızı koruyacağız”
YEREL HABERLER Ulaşım esnafının sorunları görüşüldü AESOB başkanı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X