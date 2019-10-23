Hemşirelik sınıfı öğrencileri meme kanserine dikkat çekti

Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri, Öğrenci Hemşireler Derneği Üyeleri ve Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin de iş birliği ile Meme Kanseri Farkındalık etkinliği düzenlendi

Hemşirelik Bölümü öğrencileri okulda ve yurtlarda akranlarını, Cumhuriyet Meydanı’nda da açtıkları stand ile vatandaşları bilgilendirdi. Öğrenciler meme kanserinin nedenleri, belirtileri, korunma ve erken teşhis yöntemleri konusunda bilgilerini paylaştı ve meme kanseri riski bulunan kadınları aile hekimlerine yönlendirdi. Etkinliğin yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Gamze Teskereci erken teşhiste en önemli faktörün meme kanseri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel ise meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen kanser çeşidi olduğunu belirtti. Meme kanserinde erken teşhis için kadınlara düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmalarını, sağlık personeline meme muayenesi yaptırmalarını ve mamografi çektirmelerini önerdi. 20 yaş üstü kadınların ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapması ve iki yılda bir kez doktora meme muayenesi yaptırması gerektiğine dikkat çekti, 4069 yaş arası kadınların iki yılda bir kez mamografi çektirmelerini önerdi.

Öğrenciler topluma meme kanseri ile ilgili bilgilendirme mesajlarının yer aldığı broşürler dağıttı ve meme kanseri farkındalık göstergesi olarak pembe kurdele taktı.

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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