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Öldürülen müteahhidin eşi: Merhametinin kurbanı oldu

DHA

ANTALYA'da müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'yi (51) tabancayla vurarak öldüren Talat Örgü'nün yargılanmasına başlandı. Örgü, cinayeti alacağını tahsil edemediği için işlediğini iddia ederken, Şirazi'nin eşi Zehra Şirazi, "O herkese yardım ederdi. Merhametinin kurbanı oldu" dedi.
Olay, iki ay önce sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2080 Sokak'ta meydana geldi. Müteahhitlik yapan ve aynı zamanda ses sanatçısı olan Fatih Mehmet Şirazi, evden çıktıktan sonra otomobiline bindi. Bu sırada, Şirazi'nin aracının kapısını açıp arka koltuğa oturan Talat Örgü, otomobilden inen Fatih Mehmet Şirazi'ye tabancayla ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Şirazi, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Şirazi kurtarılamadı. Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Talat Örgü ise tutuklandı.
Hakkında dava açılan Talat Örgü, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Örgü, Fatih Mehmet Şirazi'nin eşi Zehra Şirazi, kızı Elif Şirazi, oğlu Muhammet Ahmet Şirazi ile taraf avukatları katıldı. Sanık savunmasında, alacağı 4-5 milyon TL'yi tahsil edemediği için cinayeti işlediğini öne sürdü. Örgü, "Ben maktulü 30 yıldır tanırım. 20 yıl öncesinden kendisi ile inşaat işi yapmaya başladık. Bana borçlandı. Verdiği hiçbir taahhüdü de yerine getirmedi. 2010 yılında da benzer bir durumdan dolayı mahkemelik olmuştur. Kendisini icraya verdim. Fakat, yine de alacağımı tahsil edemedim" dedi.
Yaklaşık 9 yıl önce arkadaşlarının devreye girmesi ile Fatih Mehmet Şirazi'nin kendisine yaklaşık 500 bin TL ve daire vermeyi teklif ettiğini sözlerine ekleyen Talat Örgü, "Ancak o parayı ve daireyi de vermedi. Benimle görüşmek istemedi. Maktul 5-10 kardeş oldukları için beni sindirmeye çalıştılar. Olaydan yaklaşık 3 ay önce yüz yüze görüştük. Ondan sonra da telefonlarımı açmadı. Olaydan bir ay önce de evinin önünde karşılaştık. Bana 'Sonra görüşürüz' şeklinde işaret yaparak ayrıldı" diye konuştu.
Olay günü ise maktulün evinin yanında iki kişi ile iş konusunda konuştukları sırada Fatih Mehmet Şirazi'yi gördüğünü sözlerine ekleyen Talat Örgü, savunmasına şöyle devam etti:
"Maktul arabasına bindi. Ben de arabanın arka tarafından yaklaşarak arka koltuğa oturdum. Alacağımı istedim. Bana 'Sen ne parası istiyorsunf' diyerek ağır hakaretlerde bulundu. Sonrasında arabadan inerek bana saldırdı. Ben de üzerimde silah olduğunu söyledim. O da bana küfür etti. Silahı belimden çıkarıp ateş etmeye başladım. Kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum. Amacım kendimi savunmaktı. Sonrasında kaçtım."
Talat Örgü, kaçarken de silahı çöp konteynerine attığını sözlerine ekledi.
Maktulün eşi Zehra Şirazi ile kızı Elif Şirazi ise duruşma boyunca ağlayarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Zehra Şirazi, "Fatih Mehmet Şirazi sanığın kendisine ve ailesine 23 yıl baktı. O herkese yardım ederdi. Merhametinin kurbanı oldu" dedi.
Maktulün oğlu Muhammet Ahmet Şirazi ise sanığın yalan söylediğini belirterek, "Babam ona dilenci gibi bakardı. 3-5 milyon alacağı olduğunu söylüyor. Bizden o kadar alacağı yoktu. Kendisine alacağı olan 55 bin TL'yi verdik" dedi.
Müşteki avukatı ise Örgü'nün eylemini gerçekleştirmeden önce duvardan atlayarak önce çalılıkların arasına saklandığını, maktul arabasına bindikten sonra sessizce yaklaşarak arka koltuğa oturduğuna dikkat çekerek, sanığın profesyonel bir suikastçi gibi cinayeti işlediğini öne sürdü. Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

ANTALYA

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:45
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