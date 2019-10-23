ATSO Tarım Kümesi’nden Kenya çıkarması

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” (URGE) desteği kapsamında yürütmekte olduğu “ATSO Tarım Kümesi Projesi” ikinci yurtdışı faaliyetini Kenya’nın Nairobi şehrine düzenledi. 610 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen heyet ziyareti kapsamında Kenya’nın tarım alanında önemli kurum, kuruluş ve firmaları ile görüşmelerde bulunuldu.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Erdoğan’ın başkanlığındaki heyet ilk olarak T.C. Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve Ticaret Müşaviri Murat Can Kılınç’ı ziyaret etti ve Kenya pazarı hakkında bilgi alma fırsatı edindiler.

Büyükelçi Miroğlu ve Ticaret Müşaviri Kılınç’ın da katılımlarıyla 8 Ekim 2019 tarihinde Nairobi’de gerçekleştirilen B2Bikili iş görüşmeleri etkinliğine Kenyalı firmaların yoğun ilgisi oldu; 200’e yakın görüşme gerçekleştirildi. Kenya tarım sektörünün önder firmalarının ATSO Tarım Kümesi firmalarıyla bir araya geldiği görüşmelerde olası uzun vadeli işbirlikleri için ilk adımlar atıldı.ATSO Tarım Kümesi Heyeti ayrıca Kenya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Başkan Yardımcısı Fatma A. EL Maawy ve Tarım Komitesi Başkanı Lucy Muchoki ile görüştü.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Erdoğan heyet ziyaretiyle ilgili olarak “Firmalarımız uzun bir süredir jeostratejik konumu itibariyle ticaret ve yatırım için doğal bir cazibe merkezi olan Kenya’yı inceliyorlardı. Bölgesindeki ülkelere nazaran istikrarlı siyasi hayatının yanısıra güçlü ve gelişen tarım sektörü ile de Kenya; Doğu Afrika pazarını hedefleyen firmalar için en uygun başlangıç noktası. Birçok uluslararası firmanın merkezi Nairobi’de bulunuyor. Temaslarımızda da gördük ki; Kenya iş dünyası da uluslararası işbirliklerine açık ve ülkenin resmi dillerinden bir tanesinin İngilizce olması nedeniyle iletişim sorunu da yaşanmıyor. Öte yandan Türk Hava Yolları’nın İstanbulNairobi arası tarifeli seferi olması da işadamlarımız açısından bir avantaj. Heyet ziyaretimiz çok başarılı geçti; birçok firmamızın Kenyalı firmalarla uzun soluklu işbirliklerinin ilk adımı olduğuna inandığım bu heyet ziyaretinin Antalya ile Kenya arasındaki bağları güçlendirmesini umuyorum” dedi.

ATSO liderliğinde; Antalya’da gübre, tohum, tarım ilacı, biyolojik mücadele, fidan, sera sistemleriekipmanları ve sulama sistemleri alanlarında faaliyet gösteren firmaların kurumsal kapasitelerini geliştirerek yurtdışı pazarlara açılmalarını sağlamak, yurtdışı pazarlarda rekabet etme gücünü arttırmak ve ihracat odaklı büyümeyi sürdürmelerini sağlamak için faaliyetlerine devam eden 3yıllık “ATSO Tarım Kümesi Projesi”nin bir sonraki yurtdışı heyet ziyareti hedefi Özbekistan olacak.

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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