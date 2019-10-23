ALKÜ'de herkes için spor festivali

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Herkes İçin Spor Festivali’ne hazırlanıyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 Ekim’de Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı’nın katılımlarıyla gerçekleşecek etkinlik için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, tüm vatandaşları, üniversite personeli ve öğrencileri Herkes İçin Spor Festivali’nde buluşmaya davet etti.

30 Ekim Çarşamba günü Kestel Yerleşkesi’nde Saat 11.00’da başlayacak etkinlik kapsamında sahne gösterileri ve interaktif spor programlarına yer verilecek.

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:19

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.