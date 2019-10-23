Bakan Çavuşoğlu, ALKÜ rektörü Kalan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı makamına kabul etti.

Rektör Kalan, ALKÜ hakkında detaylı bilgi verdiği toplantıda, Akademik kadrosu, yeni bölümleri ile ALKÜ Türkiye’nin öğrenim hayatına önemli katkılar sunmaya başladığını kaydetti.

Prof. Dr. Kalan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin turizm, sağlık ve hizmet sektöründe yoğunlukta olduğu bölgeye ürün ve hizmet üretme yolunda önemli bir değeri haline gelmeye başladığını vurguladı. Kalan, görüşmede, bölgenin ve ülkemizin sosyoekonomik yapısını geliştiren ve dünya üniversiteleri arasına girme hedeflerinin en önemli gündemleri olduğunu ifade etti. Üniversitenin insanlığa hizmet merkezli bir yönetim anlayışı ile yönetmeye devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Kalan, bilimsel araştırma, yayın ve sosyokültürel faaliyetleri de bu değerle ele aldıklarını söyledi. LKÜ’nün vizyonu konusunda Çavuşoğlu’nu bilgilendiren Kalan, üniversitenin talepleri ve çözüm yolları konusunda da istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ALKÜ’nün kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte kıymetli desteklerinin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Kalan, Alanya’nın ve Antalya’nın menfaatleri doğrultusunda üniversitemize her türlü konuda desteğe devam edeceklerini yineleyen Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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