Tartıştığı adama kurşun yağdırıp halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı Antalya’da bir kişi, araç içerisinde tartıştığı şahsı tabancayla yaralayıp halk otobüsüne binip kaçtı Takip edildiğini anlayınca otobüsten atlayan şüpheliyi polis saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tartıştığı adama kurşun yağdırıp halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı Antalya’da bir kişi, araç ...

İHA

Antalya'da bir kişi, araç içerisinde tartıştığı şahsı tabancayla yaraladı. Olay sonrası halk otobüsüyle kaçan şüpheli, takip edildiğini fark edince otobüsten aşağıya atlayarak kaçmaya devam etti. Şahıs, inşaat halindeki bir apartmanın bodrum katında kıskıvrak yakalandı.

Tartıştığı adama kurşun yağdırıp halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı Antalya’da bir kişi, araç içerisinde tartıştığı şahsı tabancayla yaralayıp halk otobüsüne binip kaçtı Takip edildiğini anlayınca otobüsten atlayan şüpheliyi polis saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı

Antalya’da bir kişi, araç içerisinde tartıştığı şahsı tabancayla yaraladı. Olay sonrası halk otobüsüyle kaçan şüpheli, takip edildiğini fark edince otobüsten aşağıya atlayarak kaçmaya devam etti. Şahıs, inşaat halindeki bir apartmanın bodrum katında kıskıvrak yakalandı.
Olay, Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ADF 729 plakalı otomobili kullanan Nafiz G. ile yine araçtaki Yusuf A.(41) ve Gizem A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, aracın arka koltuğunda oturan Yusuf A., yanındaki tabancayı çıkartıp önce araç içerisinde ardından aracın dışına çıkıp Nafiz G.’ye 3 el ateş etti. Sırtına ve bacağına isabet eden kurşunlar sonrası Nafiz G. yaralandı. Şüpheli Yusuf A. ise halk otobüsüne binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. Nafiz G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Halk otobüsünden atladı
Verilen eşkal doğrultusunda çevrede araştırmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilk olarak olay yerinden ayrılan Gizem A.’yı bularak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Şüpheli Yusuf A. ile polis arasında ise uzun süren kovalamaca yaşandı. Olayın hemen ardından halk otobüsüne binerek kaçan şüpheli, takip edildiğini anlayınca seyir halindeki otobüsten atlayıp yaya olarak kaçmaya başladı. Teomanpaşa Mahallesi’ndeki ara sokaklara giren şüpheli, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından inşaat halindeki bir apartmanın bodrum katında yunus timleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. Şahsın olayda kullandığı silah da çatıda gizlenmiş olarak bulundu.
Yusuf A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Öte yandan yaralanan Nafiz G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ANTALYA

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilde tartıştığı kişiyi vurdu, saklandığı bodrumda yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilde tartıştığı kişiyi vurdu, saklandığı ...
Antalya'da fuhuş çetesi operasyonunda 6 tutuklama Aralarında küçük yaşta 2 kızın bulunduğu 6 kişilik fuhuş çetesi çökertildi
YEREL HABERLER Antalya'da fuhuş çetesi operasyonunda 6 ...
Justin Rose, Antalya'da tarih yazmak için sahaya çıkacak
YEREL HABERLER Justin Rose, Antalya'da tarih yazmak için sahaya ...
Bakan Çavuşoğlu, ALKÜ rektörü Kalan'ı kabul etti
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, ALKÜ rektörü Kalan'ı kabul etti
ALKÜ'de herkes için spor festivali
YEREL HABERLER ALKÜ'de herkes için spor festivali
ATSO Tarım Kümesi’nden Kenya çıkarması
YEREL HABERLER ATSO Tarım Kümesi’nden Kenya çıkarması
Kiremitçi : "Avcılara bu kadar yüklenmeyin"
YEREL HABERLER Kiremitçi : "Avcılara bu kadar yüklenmeyin"
Ağaç budarken testeresi elektrik tellerine temas eden işçi öldü
YEREL HABERLER Ağaç budarken testeresi elektrik tellerine temas eden ...
17 yaşındaki kıza istismarda 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki kıza istismarda 7 kişi tutuklandı
Rıza Perçin mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Rıza Perçin mazbatasını aldı
Doç. Dr. Özer İlkgül: “Doğurmak meme kanserinden koruyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Özer İlkgül: “Doğurmak meme kanserinden ...
Antalya'da servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı Tedavi istemeyip ambulansı gönderdiler, fenalaşınca giden ambulansı geri çağırdılar
YEREL HABERLER Antalya'da servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 ...
Dürüst şoföre, sosyal medyadan ‘Salak mısın’ yorumu Maaşının 15 katını otobüste buldu, tereddüt etmeden sahibine teslim etti Şoför, turistin otobüste unuttuğu, içerisinde 30 bin TL lik döviz bulunan cüzdanı sahibine teslim etti Toplu ulaşım esnafı şoförü Barış Özer: “Vermemiş olsam içime ateşten gömlek olarak düşerdi”
YEREL HABERLER Dürüst şoföre, sosyal medyadan ‘Salak mısın’ ...
Öldürülen müteahhidin eşi: Merhametinin kurbanı oldu
YEREL HABERLER Öldürülen müteahhidin eşi: Merhametinin kurbanı oldu
Bakan Varank, fuarda pastırma kesti
YEREL HABERLER Bakan Varank, fuarda pastırma kesti
Hemşirelik sınıfı öğrencileri meme kanserine dikkat çekti
YEREL HABERLER Hemşirelik sınıfı öğrencileri meme kanserine dikkat ...
Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu
YEREL HABERLER Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu
Yöresel Ürünler Fuarı(YÖREX) 10. kez kapılarını açtı Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB’un desteğiyle bu yıl 10’uncusu ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı 81 ilden 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı ve toplam 647 katılımcının yer aldığı fuarı 250 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Yöresel Ürünler Fuarı(YÖREX) 10. kez kapılarını ...
Bakan Varank: “ Türkiye 2 haftada ABD ve Rusya’yı istediği noktaya getirdi” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Cumhurbaşkanımız Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin’le yapılan görüşmede Türkiye-Rusya arasında tarihi bir mutabakata ulaşıldı.” “Faizler düşüyor, enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık.” “Coğrafi işaretli ürünler bulunduğu toprağın, yörenin imzasıdır”
YEREL HABERLER Bakan Varank: “ Türkiye 2 haftada ABD ve Rusya’yı ...
Öldürülen çevreci çiftin kapattırdığı mermer ocağı için ÇED raporu
YEREL HABERLER Öldürülen çevreci çiftin kapattırdığı mermer ocağı ...
Otobüste unutulan döviz dolu cüzdanı İranlı turiste teslim etti
YEREL HABERLER Otobüste unutulan döviz dolu cüzdanı İranlı turiste ...
Otübüsten indikten sonra fark etti, çağrı merkezinden yardım istedi Otobüste unutulan 30 bin TL değerindeki döviz dolu cüzdanı turiste teslim edildi Ulaşım esnafından örnek davranış
YEREL HABERLER Otübüsten indikten sonra fark etti, çağrı merkezinden ...
Yaşlıların hayatını kolaylaştıran hizmet Yaşlı bireylerin evleri temizlenip düzenleniyor
YEREL HABERLER Yaşlıların hayatını kolaylaştıran hizmet Yaşlı ...
Yavuz Özcan Parkı’nda spor alanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Yavuz Özcan Parkı’nda spor alanı oluşturuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X