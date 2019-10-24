Akdeniz Üniversitesi’ndeki atıklar sanat eseri oldu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplumsal Destek Proje Koordinatörlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü işbirliği ile "A’tıp Geçme Çevreyi Üzme" sloganıyla Atıktan Sanata Heykel sergisi düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi’nde geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrılan nesnelerinin yeni ve farklı bir anlam üzerinde inşası ile gerçekleşen Atıktan Sanata Heykel Sergisi sanatseverlerden tam not aldı. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, sanatın dönüştürme gücünün insanı hayrete düşürdüğünü söyleyerek, “Sanat kelimesiyle yan yana düşünemeyeceğimiz materyaller ve konular bu sergi ile sanat eserlerine dönüşüp karşımıza çıkıyor. Tıp Fakültesi öğrencilerinin toplumsal destek projesi kapsamındaki duyarlıklarıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin insanı kendilerine hayran bırakan yeteneği ve hayal gücü atık malzemeleri, yani çöpe attığımız gündelik eşyaları sanat eserleri haline getirmiştir” dedi.

Kolektif iş birliğinde öğretim elemanları ve öğrencilerin, çöp olarak değerlendirilen objeler ile canlı eserler oluşturduğunu ifade eden Dekan Özbilim, özellikle gençlerin dünya genelinde doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve gelecekle ilgili endişelerin artmasına karşı gösterdikleri yaklaşımın takdire şayan olduğunu ve atık nesne ile ilgili çalışmaların tek bir seferlik değil sürekli olarak gündemde tutulması gerektiğini söyledi.

Sergi açılışına Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim’in yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükyol ve Dr. Öğr. Üyesi Kezban Sönmez, Konyaaltı Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Batı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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