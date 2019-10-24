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Kumdan heykeller kış boyu açık

DHA

ANTALYA'da mayıs ayında 14'üncüsü başlayan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Sea LegendsDeniz Efsaneleri' temasıyla sezona devam ediyor. İklim şartları nedeniyle yılın 12 ayı açık olma özelliği taşıyan festivaldeki heykeller, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

ANTALYA'da mayıs ayında 14'üncüsü başlayan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Sea LegendsDeniz Efsaneleri' temasıyla sezona devam ediyor. İklim şartları nedeniyle yılın 12 ayı açık olma özelliği taşıyan festivaldeki heykeller, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Bir önceki yıl 'Dünya Harikaları ve Mitoloji' temasının işlendiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamındaki Kum Heykel Müzesi, mayıs ayından bu yana yeni konseptiyle ziyaretçi ağırlıyor. Yılın 12 ayı açık olan Kum Heykel Müzesi'nde, 56 temada 150'nin üzerinde kumdan heykel sergileniyor.
Lara Halk Plajı'nda düzenlenen festivalin direktörü Cem Karaca, yılların verdiği tecrübeyle geliştirdikleri yapım teknikleri sayesinde önceki yıllara oranla çok daha dayanıklı kum heykeller yapabildiklerini söyledi. Karaca, "Son yıllarda yaygınlaşan, düzenlendiği bölgeye renk katan ve büyük ilgi gören kum heykel sanatı, Antalya'da düzenlenen festivalle dünyaca ünlü kum heykel sanatçılarının katılımıyla her kesimin beğenisini kazanıyor. Amacımız kış döneminde de Antalya'ya turistik anlamda ilgi çekici ve farklı bir etkinlikle renk katmak ve turizmin 12 aya yayılması çalışmalarına katkıda bulunmak. Bu nedenle festivalimizi yıl boyunca açık tutuyoruz" diye konuştu.
YAĞMURDAN BOZULAN HEYKELLER RESTORE EDİLİYOR
Önceleri sadece yaz dönemlerinde açık kalan serginin kış sezonunda da ziyarete açılmasıyla bir ilke imza attıklarını aktaran Karaca, "Elbette çok ağır hava şartları, heykelleri etkileyebiliyor. Ancak bunları restore ederek eski haline getirebiliyoruz. 12 ay açık kalış süresiyle bir dünya rekoru kırıyoruz. Benzer etkinlikler ise en fazla 6 ay sürüyor. Bunda etkinliğin düzenlendiği Lara sahil bandının mikro ölçekteki kurak yağış iklimi büyük rol oynuyor. Yağmurlu günlerde ziyaretçilere ücretsiz şemsiye veriyoruz. Yağmur altında bile çok sayıda ziyaretçi kabul ediyoruz" dedi.
FESTİVALİN DAİMİ HEYKELİ 'ATATÜRK'
Festivalin daimi heykeli ise 80 ton kum kullanılan, 7 metre uzunluğundaki Atatürk büstü. 4 yıl önce Litvanyalı heykeltıraş Karlis Lle'nin yaptığı büst, tema değişimlerinden etkilenmiyor. Atatürk büstünün, her yeni konsept içinde yerinin hazır olduğunu anlatan Karaca, "Atatürk heykeli yıkılmıyor. Festivalin baş köşesinde her daim olacak. Kış aylarında meydana gelen sağanak ve şiddetli rüzgarlarda yaşanan yıpranmaları da nisan ayı içinde onarıp restore ederek bir sonraki yıla tekrar hazırlıyoruz. 2020 yılı yaz sezonu için tema çalışmamız nisan ayında gerçekleşecek. Festival alanı yeni heykellerin yapımı sırasında da açık oluyor. Ziyaretçiler heykellerin nasıl yapıldığını görme imkanı yakalıyor" diye konuştu.
ATATÜRK HEYKELİNİ GÖRMEK İÇİN BODRUM'DAN GELDİLER
Sosyal medyadan gördükleri Atatürk heykelini merak edip Bodrum'dan Antalya'ya gelen ŞükranMehmet Nuri Bilgili çifti, arkadaşlarıyla birlikte festival alanını dolaştı. Atatürk büstü önünde fotoğraf çektiren Bilgili çifti, büste hayran kaldıklarını söyledi. Atatürk büstünü sosyal medyada gördüklerini ve merak ettiklerini belirten Şükran Bilgili, "Bodrum'da yaşıyoruz. Fotoğrafları görür görmez eşime 'Antalya'ya gidiyoruz' dedim. İyi ki de gelmişiz. Saatlerdir festivali geziyorum. Birbirinden güzel sanat eserleri var. Fakat Atatürk en güzeli" dedi.
Arkadaşlarıyla birlikte festival alanını dolaşan Tülay Erkorkmaz ise festivale hayran kaldığını söyledi.

ANTALYA

24 Ekim 2019 Perşembe

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