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Yemek programını tiyatro ile buluşturdular

DHA

ANTALYA'nın Finike ilçesinde oturan Aydın (50) ve Aynur Yankaş (40) çifti, yemek tarifi verdikleri videoları tiyatroyla birleştirdi. Aynur Yankaş'ın yemek tarifi verdiği, Aydın Yankaş'ın ise kadın kılığına girerek 'Komşu Leyla' karakterini canlandırdığı videolar ilgi çekti. Çiftin oyunculuk yeteneklerini yemek tarifleriyle birleştirdiği videolarını ise çocukları Onur Yankaş çekip, montajladı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde oturan Aydın (50) ve Aynur Yankaş (40) çifti, yemek tarifi verdikleri videoları tiyatroyla birleştirdi. Aynur Yankaş'ın yemek tarifi verdiği, Aydın Yankaş'ın ise kadın kılığına girerek 'Komşu Leyla' karakterini canlandırdığı videolar ilgi çekti. Çiftin oyunculuk yeteneklerini yemek tarifleriyle birleştirdiği videolarını ise çocukları Onur Yankaş çekip, montajladı.
İstanbul'da oturdukları sırada çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Aydın Yankaş ile eşi amatör tiyatrocu Aynur Yankaş, yaklaşık 2 yıl önce Finike'ye yerleşti. Aydın Yankaş'ın ambulans şoförlüğünden emekli olmasının ardından Finike'de yaşamlarını sürdürmeye devam eden çift, yaklaşık 7 ay önce bir video paylaşım sitesinde 'Lezzet sizsiniz' adıyla çeşitli yörelere ait yemeklerin tariflerini anlattıkları videolar paylaşmaya başladı. Takipçileri sıkılmasın diye de programı eğlenceli hale getirmeye karar veren çift, hazırladıkları videoları tiyatral hale getirmeye karar verdi. Aynur Yankaş yemek tarifi yaparken, eşi Aydın Yankaş da kadın kılığına girerek 'Leyla' karakteriyle programa katıldı. Oyunculuk yeteneklerini yemek tarifleriyle birleştiren çiftin görüntülerini ise çocukları Onur Yankaş çekti. Programın montajını da yapan Onur Yankaş, görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Şu ana kadar 10'a yakın program yapıp, video çeken ailenin takipçi sayısı her geçen gün artmaya başladı.
TİYATROYU VE YEMEK YAPMAYI SEVİYOR
Aynur Yankaş, İstanbul'da yaşadıkları yıllarda eşiyle tiyatro yaptıklarını belirterek, yemek yapmayı ise çok sevdiğini, bunu da 'Lezzet sizsiniz' adlı programıyla takipçileriyle paylaştıklarını söyledi. Vaktinin büyük bölümünün mutfakta geçtiğini aktaran Aynur Yankaş, "İnternetten izlediğim yemek tarifleri videoları genelde çok uzun. Bunlar beni rahatsız ediyor. Belki benim gibi diğer izleyenleri de rahatsız ediyordur" dedi.
'HEM YEMEK TARİFİ VERİYOR HEM EĞLENİYORUZ'
Çoğu kez yemek programlarını ileri alarak izlemek zorunda kaldığını anlatan Aynur Yankaş, "'Ben neden yemek programı yapmıyorum' diye düşündüm. Eşime bu fikrimi paylaştım. Eşim de onayladı. 7 ay önce başladık ve yemek programını kahkahaya çevirdik. Hem yemek tarifleri veriyoruz hem de eğleniyoruz. Bizi izleyenleri de eğlendirmek istiyoruz. Bu da zaten bizim kriterimiz. Birlikte yemek programları yapıyoruz kanalımızda. Yöresel yemeklerden sunmaya çalışıyoruz. En son yaptığımız yemek yine Antalya'ya has yöresel bir lezzetti" diye konuştu.
'TİYATRO YAPAMADIĞIMIZ İÇİN BOŞLUĞA DÜŞTÜK'
Aydın Yankaş, yaklaşık 30 sene İstanbul'da tiyatro yaptığını kaydetti. Yankaş, "Emekli olduktan sonra İstanbul'un kargaşasından kaçtık, yeryüzü cenneti Finike'ye yerleştik. Burada tiyatro yapamadığımız için boşluğa düştük. Eşim bir proje geliştirdi. 'Bir yemek programı yapalım fakat bunun içinde komedi ögeleri de olsun, tiyatral boyut olsun' dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Komşu kadın Leyla Hanım'ı canlandırıyorum" dedi.
'KOMİK HALE GETİRİNCE SEVİLDİ'
Zor zannedilen tarifleri yaptıklarını anlatan Aydın Yankaş, şöyle dedi:
"Mesela, pestil, lokum, pastırma, değişik otantik yiyecekler. Kolay esasında, hiç dışarıdan bir şey almanıza gerek yok. Ekmeğimize kadar her şeyi kendimiz yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi olmadan yapıyoruz. Bunu da biraz komik hale getirince sevildi ve tutuldu arkadaşlarımız tarafından. Bunu yapmaya devam ediyoruz, keyifle. Kendimizce teknik donanımımız var. Oğlumuz da montajını yapıyor. 3 kişilik ekiple böyle bir şey ürettik. Her şeyden önce biz keyif alıyoruz. Eğleniyoruz." 

ANTALYA

24 Ekim 2019 Perşembe

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