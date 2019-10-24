Milli takım kaptanı Rahmi Özcan: Türkiye Ampute Futbol Ligi, Premier Lig konumunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milli takım kaptanı Rahmi Özcan: Türkiye Ampute Futbol Ligi, Premier Lig konumunda

DHA

MANİSA'da 14 yıl önce okulda arkadaşlarıyla koltuk değneğiyle futbol oynarken beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesiyle ampute futbola başlayan Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Rahmi Özcan, "Türkiye, dünyada ampute futbolun Premier Ligi konumunda. Hedefimiz öncelikle 2020 Avrupa şampiyonluğu, sonra da 2022 dünya şampiyonluğunu kazanıp, kupayı ülkemize getirmek" dedi.

MANİSA'da 14 yıl önce okulda arkadaşlarıyla koltuk değneğiyle futbol oynarken beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesiyle ampute futbola başlayan Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Rahmi Özcan, "Türkiye, dünyada ampute futbolun Premier Ligi konumunda. Hedefimiz öncelikle 2020 Avrupa şampiyonluğu, sonra da 2022 dünya şampiyonluğunu kazanıp, kupayı ülkemize getirmek" dedi.
Ampute Futbol Milli Takımı'nın deneyimli oyuncularından Rahmi Özcan, ay-yıldızlıların Antalya kampında hedeflerini anlattı. 14 yıldır milli takım forması giydiğini belirten Özcan, futbola çocukluk döneminden itibaren ilgi duyduğunu dile getirdi. Doğuştan engelli olduğunu ve sağ bacağının gelişmemesi nedeniyle kesildiğini anlatan Rahmi Özcan, lise yıllarında okul arkadaşlarıyla futbol oynarken beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle ampute futbola başladığını söyledi.
"BANDO TAKIMINA BİLE ALMIYORLARDI"
Günlük yaşamında protezini takmadığını dile getiren milli takım kaptanı, sadece evlenirken, kızının doğduğu gün ve yakın arkadaşlarının düğününde protez kullandığını kaydetti. Çocukluğunda arkadaşıyla tek ayakla kanedyen (koltuk değneği) kullanarak futbol oynadığını belirten Özcan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çalışmalarına engelli olmamdan dolayı beni almıyorlardı. Bando takımı da almıyordu. Çalışmalardan kalan zamanlarda onlar okul bahçesinde futbol oynarken ben de onlarla oynuyordum. Beden eğitimi öğretmenim gördü beni ve ampute futbola yönlendirdi. Federasyonla bağlantı kurdu ve o günden itibaren milli takımdayım" diye konuştu.
KAPTANLIK GURURU
Milli takımda kaptanlık yapmanın gurunu yaşadığını aktaran Rahmi Özcan, "Yeni branş olmamıza rağmen çok başarımız var. Dört dünya üçüncülüğü, dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu, Euro Cup şampiyonluğu gibi başarılara sahibiz. Bizim için en büyük kupa dünya kupası. Dünya Şampiyonası'nda final oynadık, ama penaltılarda kaybettik. Çok iyi jenerasyonumuz var. Bu jenerasyonla uzun yıllar Avrupa'ya, dünyaya damga vuracak milli takımımız var. Hedefimiz öncelikle 2020 Avrupa şampiyonluğu, sonra da 2022 dünya şampiyonluğunu kazanıp, kupayı ülkemize getirmek" dedi.
Ampute Futbol Ligi'nin dünyada en iyi organizasyona sahip lig olduğunu vurgulayan Özcan, Türkiye'nin dünyada ampute futbolun Premier Ligi konumunda olduğunu söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ampute Milli Takım idmanından detay
Futbolculardan detay
Futbolcuların tek kale maçından görüntüler
Kaptan Rahmi Özcan'ın açıklamaları

ANTALYA

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat Belediyesinden okul yoluna kaldırım
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesinden okul yoluna kaldırım
Antalya'da yazdan kalma günler
YEREL HABERLER Antalya'da yazdan kalma günler
Turizme 'ara tatil' dopingi
YEREL HABERLER Turizme 'ara tatil' dopingi
Baba adayları grup çalışmasına katıldı
YEREL HABERLER Baba adayları grup çalışmasına katıldı
Minik Arife, ilk kez hareket ettirdiği elleriyle konsere çağırdı
YEREL HABERLER Minik Arife, ilk kez hareket ettirdiği elleriyle ...
Yemek programını tiyatro ile buluşturdular
YEREL HABERLER Yemek programını tiyatro ile buluşturdular
Güney Ege’nin ürünleri, Antalya’da görücüye çıktı Güney Ege’nin yöresel ürünleri, 5’inci kez GEKA koordinasyonuyla YÖREX Fuarı’nda
YEREL HABERLER Güney Ege’nin ürünleri, Antalya’da görücüye ...
Kumdan heykeller kış boyu açık
YEREL HABERLER Kumdan heykeller kış boyu açık
YÖREX’te Kastamonu rüzgarı YÖREX’te Kastamonu’nun yöresel ürünleri tanıtıldı
YEREL HABERLER YÖREX’te Kastamonu rüzgarı YÖREX’te Kastamonu’nun ...
Akdeniz Üniversitesi’ndeki atıklar sanat eseri oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’ndeki atıklar sanat eseri oldu
Tartıştığı adama kurşun yağdırıp halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı Antalya’da bir kişi, araç içerisinde tartıştığı şahsı tabancayla yaralayıp halk otobüsüne binip kaçtı Takip edildiğini anlayınca otobüsten atlayan şüpheliyi polis saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Tartıştığı adama kurşun yağdırıp halk otobüsüyle ...
Otomobilde tartıştığı kişiyi vurdu, saklandığı bodrumda yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilde tartıştığı kişiyi vurdu, saklandığı ...
Antalya'da fuhuş çetesi operasyonunda 6 tutuklama Aralarında küçük yaşta 2 kızın bulunduğu 6 kişilik fuhuş çetesi çökertildi
YEREL HABERLER Antalya'da fuhuş çetesi operasyonunda 6 ...
Justin Rose, Antalya'da tarih yazmak için sahaya çıkacak
YEREL HABERLER Justin Rose, Antalya'da tarih yazmak için sahaya ...
Bakan Çavuşoğlu, ALKÜ rektörü Kalan'ı kabul etti
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, ALKÜ rektörü Kalan'ı kabul etti
ALKÜ'de herkes için spor festivali
YEREL HABERLER ALKÜ'de herkes için spor festivali
ATSO Tarım Kümesi’nden Kenya çıkarması
YEREL HABERLER ATSO Tarım Kümesi’nden Kenya çıkarması
Kiremitçi : "Avcılara bu kadar yüklenmeyin"
YEREL HABERLER Kiremitçi : "Avcılara bu kadar yüklenmeyin"
Ağaç budarken testeresi elektrik tellerine temas eden işçi öldü
YEREL HABERLER Ağaç budarken testeresi elektrik tellerine temas eden ...
17 yaşındaki kıza istismarda 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki kıza istismarda 7 kişi tutuklandı
Rıza Perçin mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Rıza Perçin mazbatasını aldı
Doç. Dr. Özer İlkgül: “Doğurmak meme kanserinden koruyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Özer İlkgül: “Doğurmak meme kanserinden ...
Antalya'da servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı Tedavi istemeyip ambulansı gönderdiler, fenalaşınca giden ambulansı geri çağırdılar
YEREL HABERLER Antalya'da servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 ...
Dürüst şoföre, sosyal medyadan ‘Salak mısın’ yorumu Maaşının 15 katını otobüste buldu, tereddüt etmeden sahibine teslim etti Şoför, turistin otobüste unuttuğu, içerisinde 30 bin TL lik döviz bulunan cüzdanı sahibine teslim etti Toplu ulaşım esnafı şoförü Barış Özer: “Vermemiş olsam içime ateşten gömlek olarak düşerdi”
YEREL HABERLER Dürüst şoföre, sosyal medyadan ‘Salak mısın’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X