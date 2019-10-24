Baba adayları grup çalışmasına katıldı

Manavgat Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) işbirliğiyle yürütülen “İlk İş Babalık” adlı 13 haftadan oluşan grup çalışması, Manavgat Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmet Binası’nda devam ediyor.

1996 yılında AÇEV tarafından geliştirilen proje, babanın çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk almasının yanı sıra, çocuklarının bakımında sorumluluk üstlenmeleri ve çocuklar ile arkadaş ilişkisi kurarak onların gelişiminde etkin bir rol oynamayı amaçlıyor. Aile ve Sosyal Hizmet Binası’nda AÇEV Saha Danışmanı Mustafa Keleş’in sunumunu yaptığı programda, baba adayları ve babalar, ikinci kez bir araya geldi. Karşılıklı sohbet ortamında, eğlenceli bir şekilde verilen dersler baba adaylarına keyifli anlar yaşattı. Grup çalışmasının kendilerine ve ailelerine katkı sağladığını ifade eden babalar, eğitimden memnuniyet duyduklarını belirterek kendilerine böyle bir imkanı sağlayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Sözen ise, sağlıklı toplumların bilinçli ailelerle gelişim kaydedeceğine dikkat çekerek insan hayatına dokunan çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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