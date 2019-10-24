Manavgat Belediyesinden okul yoluna kaldırım

Manavgat Belediyesi, hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı SultanMehmet Kara Ortaokulu etrafında kaldırım çalışması başlattı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 20192020 eğitim ve öğretim yılında ilk kez öğrencilerle buluşan okullara hizmet götürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 60. Yıl İlköğretim Okulu’nun asfalt, kaldırım ve merdiven yapımlarını kapsayan çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlayan Manavgat Belediyesi, son olarak hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu etrafında kaldırım çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım çalışmasını en kısa sürede tamamlayarak, öğrencilere ve bölge halkına kolay ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacak. Manavgat Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini ve çocuklardan gelen istekleri geri çevirmemeye gayret ettiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi’nin her zaman eğitime katkı sağlayan çalışmalar yaptığını ifade etti.

Başkan Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak 20192020 eğitim ve öğretim yılında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim yuvalarına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde ulaşımını sağlaması bizim için oldukça önemli. Manavgat Belediyesi, eğitim gören çocuklarımızın istek ve ihtiyaçlarını doğrultusunda çözüm odaklı hizmet götürmeye devam edecektir. Bütün çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı ve aydınlık dolu yarınlar diliyorum” dedi.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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