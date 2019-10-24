Manavgat Belediyesinden okul yoluna kaldırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manavgat Belediyesinden okul yoluna kaldırım

İHA

Manavgat Belediyesi, hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı SultanMehmet Kara Ortaokulu etrafında kaldırım çalışması başlattı.

Manavgat Belediyesinden okul yoluna kaldırım

Manavgat Belediyesi, hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı SultanMehmet Kara Ortaokulu etrafında kaldırım çalışması başlattı.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 20192020 eğitim ve öğretim yılında ilk kez öğrencilerle buluşan okullara hizmet götürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 60. Yıl İlköğretim Okulu’nun asfalt, kaldırım ve merdiven yapımlarını kapsayan çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlayan Manavgat Belediyesi, son olarak hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu etrafında kaldırım çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım çalışmasını en kısa sürede tamamlayarak, öğrencilere ve bölge halkına kolay ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacak. Manavgat Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini ve çocuklardan gelen istekleri geri çevirmemeye gayret ettiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi’nin her zaman eğitime katkı sağlayan çalışmalar yaptığını ifade etti.
Başkan Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak 20192020 eğitim ve öğretim yılında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim yuvalarına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde ulaşımını sağlaması bizim için oldukça önemli. Manavgat Belediyesi, eğitim gören çocuklarımızın istek ve ihtiyaçlarını doğrultusunda çözüm odaklı hizmet götürmeye devam edecektir. Bütün çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı ve aydınlık dolu yarınlar diliyorum” dedi.

ANTALYA

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da yazdan kalma günler
YEREL HABERLER Antalya'da yazdan kalma günler
Turizme 'ara tatil' dopingi
YEREL HABERLER Turizme 'ara tatil' dopingi
Baba adayları grup çalışmasına katıldı
YEREL HABERLER Baba adayları grup çalışmasına katıldı
Milli takım kaptanı Rahmi Özcan: Türkiye Ampute Futbol Ligi, Premier Lig konumunda
YEREL HABERLER Milli takım kaptanı Rahmi Özcan: Türkiye Ampute ...
Minik Arife, ilk kez hareket ettirdiği elleriyle konsere çağırdı
YEREL HABERLER Minik Arife, ilk kez hareket ettirdiği elleriyle ...
Yemek programını tiyatro ile buluşturdular
YEREL HABERLER Yemek programını tiyatro ile buluşturdular
Güney Ege’nin ürünleri, Antalya’da görücüye çıktı Güney Ege’nin yöresel ürünleri, 5’inci kez GEKA koordinasyonuyla YÖREX Fuarı’nda
YEREL HABERLER Güney Ege’nin ürünleri, Antalya’da görücüye ...
Kumdan heykeller kış boyu açık
YEREL HABERLER Kumdan heykeller kış boyu açık
YÖREX’te Kastamonu rüzgarı YÖREX’te Kastamonu’nun yöresel ürünleri tanıtıldı
YEREL HABERLER YÖREX’te Kastamonu rüzgarı YÖREX’te Kastamonu’nun ...
Akdeniz Üniversitesi’ndeki atıklar sanat eseri oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’ndeki atıklar sanat eseri oldu
Tartıştığı adama kurşun yağdırıp halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı Antalya’da bir kişi, araç içerisinde tartıştığı şahsı tabancayla yaralayıp halk otobüsüne binip kaçtı Takip edildiğini anlayınca otobüsten atlayan şüpheliyi polis saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Tartıştığı adama kurşun yağdırıp halk otobüsüyle ...
Otomobilde tartıştığı kişiyi vurdu, saklandığı bodrumda yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilde tartıştığı kişiyi vurdu, saklandığı ...
Antalya'da fuhuş çetesi operasyonunda 6 tutuklama Aralarında küçük yaşta 2 kızın bulunduğu 6 kişilik fuhuş çetesi çökertildi
YEREL HABERLER Antalya'da fuhuş çetesi operasyonunda 6 ...
Justin Rose, Antalya'da tarih yazmak için sahaya çıkacak
YEREL HABERLER Justin Rose, Antalya'da tarih yazmak için sahaya ...
Bakan Çavuşoğlu, ALKÜ rektörü Kalan'ı kabul etti
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, ALKÜ rektörü Kalan'ı kabul etti
ALKÜ'de herkes için spor festivali
YEREL HABERLER ALKÜ'de herkes için spor festivali
ATSO Tarım Kümesi’nden Kenya çıkarması
YEREL HABERLER ATSO Tarım Kümesi’nden Kenya çıkarması
Kiremitçi : "Avcılara bu kadar yüklenmeyin"
YEREL HABERLER Kiremitçi : "Avcılara bu kadar yüklenmeyin"
Ağaç budarken testeresi elektrik tellerine temas eden işçi öldü
YEREL HABERLER Ağaç budarken testeresi elektrik tellerine temas eden ...
17 yaşındaki kıza istismarda 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki kıza istismarda 7 kişi tutuklandı
Rıza Perçin mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Rıza Perçin mazbatasını aldı
Doç. Dr. Özer İlkgül: “Doğurmak meme kanserinden koruyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Özer İlkgül: “Doğurmak meme kanserinden ...
Antalya'da servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı Tedavi istemeyip ambulansı gönderdiler, fenalaşınca giden ambulansı geri çağırdılar
YEREL HABERLER Antalya'da servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 ...
Dürüst şoföre, sosyal medyadan ‘Salak mısın’ yorumu Maaşının 15 katını otobüste buldu, tereddüt etmeden sahibine teslim etti Şoför, turistin otobüste unuttuğu, içerisinde 30 bin TL lik döviz bulunan cüzdanı sahibine teslim etti Toplu ulaşım esnafı şoförü Barış Özer: “Vermemiş olsam içime ateşten gömlek olarak düşerdi”
YEREL HABERLER Dürüst şoföre, sosyal medyadan ‘Salak mısın’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X