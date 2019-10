Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor

ANTALYA'nın önemli turizm merkezlerinden Belek'te bu sene 5'incisi düzenlenecek Ironman 70.3 Turkey için geri sayım başladı. 2-3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan ve mekan sponsorluğunu The Land of Legends'ın üstlendiği yarışmaya 84 ülkeden 2 bin sporcu katılacak.

Dünyanın en popüler yarışları arasına giren Ironman 70.3 Turkey, The Land of Legends'ın mekan sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Güç, irade ve yarışmayı tamamlama odaklı bir organizasyon olan Ironman 70.3 Turkey, bu sene 84 ülkeden 2 bin sporcuyu ağırlayacak. Yüzme, koşu ve bisiklet branşlarında birbirleriyle yarışacak olan sporcular, hem yarışacak hem de sınırlarını zorlayacak. Sporcuların mücadelesi Kadriye Beachpark'ta yüzmeyle başlayacak. Yüzme parkurunu geçen sporcular daha sonra bisiklet parkurunu ve son olarak koşu parkurunu da geçerek yarışmayı The Land of Legends içinde sonlandıracak.

5 BİN KİŞİLİK TURİZM HAREKETİ

Müthiş bir mücadeleye sahne olacak Ironman 70.3 Turkey, Antalya'da bir başka yaşanan kasım ayında Belek'i şenlendirecek. Antalya'nın en özel ve güzel destinasyonlarından biri olan Belek, sporcuların performanslarıyla renklenecek. Yarışmanın, Antalya'nın yüksek sezon dışında kalan döneminde turizme katkı sağlamasının yanında bölgenin tanıtımına ve ülke imajına da önemli bir destek sağlaması bekleniyor. Sporculara eşlik eden aileleri ve yakınları da hem tatil hem de moral vermek amacıyla Belek'e gelecek. Bir hafta öncesinden Antalya'ya gelecek olan sporcular ve aileleri 5 yıldızlı 6 otelde rezervasyon yaptırmaya başladı. Sadece Ironman 70.3 Turkey için sporcular da dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin Belek'e geleceği belirtildi.

KÜÇÜK IRONMAN'LER

Ironman 70.3 Turkey'de 4-12 yaş grubundaki çocuklar da yarışacak. Yerli ve yabancı 500'ü aşkın minik sporcunun 2 Kasım'da mücadele edeceği Ironkids ile çocukların spora özendirilmesi ve mücadele etmenin önemini gösterilmesi amaçlanıyor.

TURSET PM Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, Ironman 70.3 Turkey ile Belek'te heyecan dolu bir yarışma organize ettiklerini belirterek, güç ve iradenin ön planda olduğu yarışmanın Antalya ve Belek'e önemli bir renk getirdiğini söyledi. Emeklioğlu, "Bu sene 5'incisini gerçekleştireceğimiz yarışma, sporun yanında Antalya ve Belek'in tanıtımına da önemli bir katkı sunacak. Spor; buluşturan, tanıtan, gezdiren ve iletişim kurmanızı sağlayan önemli bir araçtır. Ironman 70.3 Turkey de bu noktada Antalya'nın olmazsa olmazı haline gelen bir organizasyon oldu. Her sene büyüyen yapısı ile Ironman 70.3 Turkey, yine mücadele, hırs ve adrenalin dolu saatler vadediyor" dedi.



