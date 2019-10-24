Finike Devlet Hastanesinde 2. Kardiyoloji Uzmanı göreve başladı

Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Murat Bayantemür Finike Devlet Hastanesi’ndeki görevine başladı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Finike Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye ve hizmet çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor. Finike Devlet Hastanesi’nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Murat Bayantemür Finike Devlet Hastanesi’ndeki görevine başladı. Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt, güçlenen hekim kadrosu ile ilgili olarak büyüyen gelişen hizmet çeşitliği her geçen gün artarak Batı Antalya’nın gözde sağlık tesisi olan Finike Devlet Hastanesinde 2. Kardiyoloji Uzmanının göreve başlamasıyla hekim kadrosunun daha da güçlendiğini belirtti. Verilen sağlık hizmetlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.



Uz. Dr. Murat Bayantemür kimdir?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2008 yılında mezun olan Dr. Murat Bayantemür, İstanbul’da pratisyen hekim olarak çalıştı. Bayantemür, Kardiyoloji ihtisasını Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden Kardiyoloji Anabilim Dalında 2013 yılında tamamladı. 20132019 yılları arasında Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra naklen atama ile 2019 yılı ağustos ayında Finike Devlet Hastanesindeki görevine başladı. Bayantemür Finike Devlet hastanesinde kardiyoloji hekimi olarak çalışmaktan son derece memnun olduğunu ifade etti.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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