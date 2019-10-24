Şampiyonlar Başkan Uysal’la bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şampiyonlar Başkan Uysal’la bir araya geldi

İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 3 Türkiye şampiyonluğuyla 6 kürsü derecesi elde eden Muratpaşa Belediyespor squash takımını kutladı.

Şampiyonlar Başkan Uysal’la bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 3 Türkiye şampiyonluğuyla 6 kürsü derecesi elde eden Muratpaşa Belediyespor squash takımını kutladı.
Ziya Gökalp Kent Parkı içinde bulunan belediye işletmesi Deniz Yüzü Kafe’de başarılı sporcularla buluşan Başkan Uysal, geçen yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında sadece 1 kategoride 3’üncülük elde ederken bu yıl Türkiye şampiyonluklarıyla gelen 6 derecenin çok anlamlı olduğunu söyledi. Türkiye şampiyonluklarının 11, 13 ve 17 yaş kategorilerinde olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Squash, Muratpaşa’mız için çok yeni bir spor dalı. 2016 yılının ilkbahar dönemi spor okulları programına almamız ve Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek nitelikte kortları açmamızla başladı. Bu kısa sürede Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde antrenörlerimiz ve kulüp yönetim kurulumuzun de ilgisiyle bu branşta Türkiye’nin en geniş sporcu ağına sahip ilçesi konumuna geldik" ifadelerinde bulundu.
Türkiye’de gün geçtikçe gelişen squashta Muratpaşa’nın artık söz sahibi olduğunu belirten Uysal, Türkiye şampiyonasında derece yapan sporcular başta olmak üzere Muratpaşa için ter döken tüm sporcuları kutladı.
Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Squash 2019 Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, 16 20 Ekim tarihlerinde düzenlendi. Süleyman Erol Yüzme HAvu kortlarında düzenlenen turnuvada 110 sporcu ter dökerken Muratpaşa Belediyespor 31 sporcusuyla turnuvaya katıldı. Turnuvada Muratpaşa Belediyespor, U17 kategorisinde İpeksu Dolma’yla, U13 kategorisinde Dmitry Kolesnik’le ve U11’de Ferruh Dinçer’le Türkiye Şampiyonluğuna uzandı. Ayrıca U15 kategorisinde Efe Taşkın Türkiye ikincisi olurken U19’da Hakan Yavuz Türkiye ikincisi ve Beril Çakır da Türkiye üçüncüsü oldu.

ANTALYA

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Özmert: Her Türk futbolcusu gibi milli formayı giymek isterim
YEREL HABERLER Hakan Özmert: Her Türk futbolcusu gibi milli formayı ...
Uganda heyeti, Antalya'da işbirliği fırsatlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Uganda heyeti, Antalya'da işbirliği fırsatlarını ...
Yağmur suyu ve kanalizasyona 35 milyon TL
YEREL HABERLER Yağmur suyu ve kanalizasyona 35 milyon TL
Kadınların el emeği ürünleri, YÖREX’te yerini aldı Hem üretip hem de tanıtım yapıyorlar
YEREL HABERLER Kadınların el emeği ürünleri, YÖREX’te yerini ...
Bülent Korkmaz: "Engele takılıp düştük ama kalkmasını da biliriz" Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Bazen bireysel hatanın önüne oyuncu da teknik ekip de geçemiyor"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Engele takılıp düştük ama kalkmasını ...
DÖGEM ile 13 genç daha Avrupa'da
YEREL HABERLER DÖGEM ile 13 genç daha Avrupa'da
YÖREX Fuarı’nda Samsun rüzgarı
YEREL HABERLER YÖREX Fuarı’nda Samsun rüzgarı
Başkan Uysal, şehit aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Uysal, şehit aileleriyle buluştu
Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor
Tescilli Kangal köpeği 'Bozo' fuarın gözdesi
YEREL HABERLER Tescilli Kangal köpeği 'Bozo' fuarın gözdesi
Finike Devlet Hastanesinde 2. Kardiyoloji Uzmanı göreve başladı
YEREL HABERLER Finike Devlet Hastanesinde 2. Kardiyoloji Uzmanı ...
Kamyonetinin yandığını komşuları haber verdi
YEREL HABERLER Kamyonetinin yandığını komşuları haber verdi
'Ironman 70.3 Turkey' heyecanı başlıyor Antalya-Belek, 84 ülkeden 2 bin sporcu ağırlayacak Ironman 70.3 Turkey ile Antalya’da 5 bin kişilik turizm hareketi
YEREL HABERLER 'Ironman 70.3 Turkey' heyecanı ...
Manavgat Belediyesinden okul yoluna kaldırım
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesinden okul yoluna kaldırım
Antalya'da yazdan kalma günler
YEREL HABERLER Antalya'da yazdan kalma günler
Turizme 'ara tatil' dopingi
YEREL HABERLER Turizme 'ara tatil' dopingi
Baba adayları grup çalışmasına katıldı
YEREL HABERLER Baba adayları grup çalışmasına katıldı
Milli takım kaptanı Rahmi Özcan: Türkiye Ampute Futbol Ligi, Premier Lig konumunda
YEREL HABERLER Milli takım kaptanı Rahmi Özcan: Türkiye Ampute ...
Minik Arife, ilk kez hareket ettirdiği elleriyle konsere çağırdı
YEREL HABERLER Minik Arife, ilk kez hareket ettirdiği elleriyle ...
Yemek programını tiyatro ile buluşturdular
YEREL HABERLER Yemek programını tiyatro ile buluşturdular
Güney Ege’nin ürünleri, Antalya’da görücüye çıktı Güney Ege’nin yöresel ürünleri, 5’inci kez GEKA koordinasyonuyla YÖREX Fuarı’nda
YEREL HABERLER Güney Ege’nin ürünleri, Antalya’da görücüye ...
Kumdan heykeller kış boyu açık
YEREL HABERLER Kumdan heykeller kış boyu açık
YÖREX’te Kastamonu rüzgarı YÖREX’te Kastamonu’nun yöresel ürünleri tanıtıldı
YEREL HABERLER YÖREX’te Kastamonu rüzgarı YÖREX’te Kastamonu’nun ...
Akdeniz Üniversitesi’ndeki atıklar sanat eseri oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’ndeki atıklar sanat eseri oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X