Şampiyonlar Başkan Uysal’la bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 3 Türkiye şampiyonluğuyla 6 kürsü derecesi elde eden Muratpaşa Belediyespor squash takımını kutladı.

Ziya Gökalp Kent Parkı içinde bulunan belediye işletmesi Deniz Yüzü Kafe’de başarılı sporcularla buluşan Başkan Uysal, geçen yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında sadece 1 kategoride 3’üncülük elde ederken bu yıl Türkiye şampiyonluklarıyla gelen 6 derecenin çok anlamlı olduğunu söyledi. Türkiye şampiyonluklarının 11, 13 ve 17 yaş kategorilerinde olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Squash, Muratpaşa’mız için çok yeni bir spor dalı. 2016 yılının ilkbahar dönemi spor okulları programına almamız ve Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek nitelikte kortları açmamızla başladı. Bu kısa sürede Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde antrenörlerimiz ve kulüp yönetim kurulumuzun de ilgisiyle bu branşta Türkiye’nin en geniş sporcu ağına sahip ilçesi konumuna geldik" ifadelerinde bulundu.

Türkiye’de gün geçtikçe gelişen squashta Muratpaşa’nın artık söz sahibi olduğunu belirten Uysal, Türkiye şampiyonasında derece yapan sporcular başta olmak üzere Muratpaşa için ter döken tüm sporcuları kutladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Squash 2019 Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, 16 20 Ekim tarihlerinde düzenlendi. Süleyman Erol Yüzme HAvu kortlarında düzenlenen turnuvada 110 sporcu ter dökerken Muratpaşa Belediyespor 31 sporcusuyla turnuvaya katıldı. Turnuvada Muratpaşa Belediyespor, U17 kategorisinde İpeksu Dolma’yla, U13 kategorisinde Dmitry Kolesnik’le ve U11’de Ferruh Dinçer’le Türkiye Şampiyonluğuna uzandı. Ayrıca U15 kategorisinde Efe Taşkın Türkiye ikincisi olurken U19’da Hakan Yavuz Türkiye ikincisi ve Beril Çakır da Türkiye üçüncüsü oldu.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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