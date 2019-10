YÖREX Fuarı’nda Samsun rüzgarı

Anadolu'dan gelen binlerce ürünün ziyaretçilerle buluştuğu “10. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)”nda adeta Samsun rüzgarı esti.

Yurdun dört bir yanında üretilen veya yetiştirilen binlerce yöresel ürünleri bir arada buluşturan YÖREX Fuarı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun standı yine büyük ilgi gördü. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nın katılımıyla gerçekleşti.



Samsun standına ziyaretçi akını

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezinde, “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen YÖREX’e her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun damga vurdu. 200 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda bu yıl 81 ilden 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansının yanı sıra valilikler, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 647 katılımcı yer aldı.



Atatürk’ün balmumu heykeli ilgi gördü

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) önderliğinde oda ve borsaların destekleriyle açılan dev Samsun standı büyük ilgi gördü. Samsun oda ve borsalarının ortak stant açtığı fuara, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, yönetim kurulu üyeleri, 60 meclis üyesi, ilçe oda ve borsa başkanları ile katıldı. Meclis Başkanı Haluk Akyüz, odaborsa başkanları, büyük ilginin olduğu Samsun standına gelen ziyaretçilerle yakından ilgilendi. Milli Mücadele’nin 100. yılı dolayısıyla Samsun standın da yer alan Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeli ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler. Atatürk’ün balmumu heykeliyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Yöresel ürünlere büyük ilgi

Samsun standına büyük ilgi gösterenlerin başında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki heyet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, diğer illerden gelen belediye başkanları, oda ve borsa başkanları da geldi. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindekilere Samsun ürünleri hediye etti. Bir süre oda ve borsa başkanları ile sohbet eden Hisarcıklıoğlu, Samsun ürünlerini tatmayı ihmal etmedi. Samsun standında sergilenen Çarşamba yöresinin kıvratması ve kuru çay simidi, Bafra'nın nokulu, kaymaklı lokumu, pidesi, pirinci, Vezirköprü'nün semaveri ve bıçakları, Terme'nin pirinci ile Samsun lokumu ve simidi gibi çeşitli yöresel ürünler bu yıl da ziyaretçilerin ilgisini çekti. Stantta pişirilen Samsun simidi ile Bafra pirinç pilavı ve pidesi fuara gelen ziyaretçilere dağıtıldı. Vezirköprü semaverinde yapılan çay da konuklara ikram edildi. Konuklara ayrıca, Samsun ürünleri ve tanıtım broşürleri de dağıtıldı.



Yöresel ürünlerin tanıtımı için büyük fırsat

YÖREX'in pozitif etkisiyle, yöresel ürünlerin daha fazla sahip çıkılmasına ve tanıtılmasına fırsat sağladığını belirten Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, "Bu bağlamda düzenlenen YÖREX Fuarı'nı oldukça anlamlı buluyorum. Türk kültürü çok derin, çok köklü bir kültüre sahip. Ülkemizin dört bir yanında dünyaya tanıtılması gereken çok önemli değerlerimiz var. YÖREX, on yıldır bu amaca hizmet ediyor. Biz de Samsun olarak tüm oda ve borsalarımızla tam katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. Çarşamba'nın kıvratması, gevrek simidi, Bafra'nın pidesi, nokulu, kaymaklı lokumu, pirinci, Terme'nin pidesi, pirinci, Samsun'un simidi, lokumu; bunlar tüm dünyanın tanıması gereken lezzetler. Ancak, tüm bu değerlerimizi koruma altına almamız ve ekonomik değer elde edecek şekilde dünya pazarlarına sunmamız gerek. Oda ve borsalar olarak bunun gayreti içindeyiz. Çünkü ürünlerimizin doğru tanıtımı istihdam ve refah demek, turizmin gelişmesi demek" dedi.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:18

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.