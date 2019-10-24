YÖREX Fuarı’nda Samsun rüzgarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

YÖREX Fuarı’nda Samsun rüzgarı

İHA

Anadolu'dan gelen binlerce ürünün ziyaretçilerle buluştuğu "10. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)"nda adeta Samsun rüzgarı esti.

YÖREX Fuarı’nda Samsun rüzgarı

Anadolu'dan gelen binlerce ürünün ziyaretçilerle buluştuğu “10. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)”nda adeta Samsun rüzgarı esti.
Yurdun dört bir yanında üretilen veya yetiştirilen binlerce yöresel ürünleri bir arada buluşturan YÖREX Fuarı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun standı yine büyük ilgi gördü. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nın katılımıyla gerçekleşti.

Samsun standına ziyaretçi akını
Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezinde, “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen YÖREX’e her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun damga vurdu. 200 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda bu yıl 81 ilden 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansının yanı sıra valilikler, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 647 katılımcı yer aldı.

Atatürk’ün balmumu heykeli ilgi gördü
Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) önderliğinde oda ve borsaların destekleriyle açılan dev Samsun standı büyük ilgi gördü. Samsun oda ve borsalarının ortak stant açtığı fuara, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, yönetim kurulu üyeleri, 60 meclis üyesi, ilçe oda ve borsa başkanları ile katıldı. Meclis Başkanı Haluk Akyüz, odaborsa başkanları, büyük ilginin olduğu Samsun standına gelen ziyaretçilerle yakından ilgilendi. Milli Mücadele’nin 100. yılı dolayısıyla Samsun standın da yer alan Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeli ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler. Atatürk’ün balmumu heykeliyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yöresel ürünlere büyük ilgi
Samsun standına büyük ilgi gösterenlerin başında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki heyet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, diğer illerden gelen belediye başkanları, oda ve borsa başkanları da geldi. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindekilere Samsun ürünleri hediye etti. Bir süre oda ve borsa başkanları ile sohbet eden Hisarcıklıoğlu, Samsun ürünlerini tatmayı ihmal etmedi. Samsun standında sergilenen Çarşamba yöresinin kıvratması ve kuru çay simidi, Bafra'nın nokulu, kaymaklı lokumu, pidesi, pirinci, Vezirköprü'nün semaveri ve bıçakları, Terme'nin pirinci ile Samsun lokumu ve simidi gibi çeşitli yöresel ürünler bu yıl da ziyaretçilerin ilgisini çekti. Stantta pişirilen Samsun simidi ile Bafra pirinç pilavı ve pidesi fuara gelen ziyaretçilere dağıtıldı. Vezirköprü semaverinde yapılan çay da konuklara ikram edildi. Konuklara ayrıca, Samsun ürünleri ve tanıtım broşürleri de dağıtıldı.

Yöresel ürünlerin tanıtımı için büyük fırsat
YÖREX'in pozitif etkisiyle, yöresel ürünlerin daha fazla sahip çıkılmasına ve tanıtılmasına fırsat sağladığını belirten Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, "Bu bağlamda düzenlenen YÖREX Fuarı'nı oldukça anlamlı buluyorum. Türk kültürü çok derin, çok köklü bir kültüre sahip. Ülkemizin dört bir yanında dünyaya tanıtılması gereken çok önemli değerlerimiz var. YÖREX, on yıldır bu amaca hizmet ediyor. Biz de Samsun olarak tüm oda ve borsalarımızla tam katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. Çarşamba'nın kıvratması, gevrek simidi, Bafra'nın pidesi, nokulu, kaymaklı lokumu, pirinci, Terme'nin pidesi, pirinci, Samsun'un simidi, lokumu; bunlar tüm dünyanın tanıması gereken lezzetler. Ancak, tüm bu değerlerimizi koruma altına almamız ve ekonomik değer elde edecek şekilde dünya pazarlarına sunmamız gerek. Oda ve borsalar olarak bunun gayreti içindeyiz. Çünkü ürünlerimizin doğru tanıtımı istihdam ve refah demek, turizmin gelişmesi demek" dedi.

ANTALYA

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Özmert: Her Türk futbolcusu gibi milli formayı giymek isterim
YEREL HABERLER Hakan Özmert: Her Türk futbolcusu gibi milli formayı ...
Uganda heyeti, Antalya'da işbirliği fırsatlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Uganda heyeti, Antalya'da işbirliği fırsatlarını ...
Yağmur suyu ve kanalizasyona 35 milyon TL
YEREL HABERLER Yağmur suyu ve kanalizasyona 35 milyon TL
Kadınların el emeği ürünleri, YÖREX’te yerini aldı Hem üretip hem de tanıtım yapıyorlar
YEREL HABERLER Kadınların el emeği ürünleri, YÖREX’te yerini ...
Bülent Korkmaz: "Engele takılıp düştük ama kalkmasını da biliriz" Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Bazen bireysel hatanın önüne oyuncu da teknik ekip de geçemiyor"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Engele takılıp düştük ama kalkmasını ...
DÖGEM ile 13 genç daha Avrupa'da
YEREL HABERLER DÖGEM ile 13 genç daha Avrupa'da
Şampiyonlar Başkan Uysal’la bir araya geldi
YEREL HABERLER Şampiyonlar Başkan Uysal’la bir araya geldi
Başkan Uysal, şehit aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Uysal, şehit aileleriyle buluştu
Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor
Tescilli Kangal köpeği 'Bozo' fuarın gözdesi
YEREL HABERLER Tescilli Kangal köpeği 'Bozo' fuarın gözdesi
Finike Devlet Hastanesinde 2. Kardiyoloji Uzmanı göreve başladı
YEREL HABERLER Finike Devlet Hastanesinde 2. Kardiyoloji Uzmanı ...
Kamyonetinin yandığını komşuları haber verdi
YEREL HABERLER Kamyonetinin yandığını komşuları haber verdi
'Ironman 70.3 Turkey' heyecanı başlıyor Antalya-Belek, 84 ülkeden 2 bin sporcu ağırlayacak Ironman 70.3 Turkey ile Antalya’da 5 bin kişilik turizm hareketi
YEREL HABERLER 'Ironman 70.3 Turkey' heyecanı ...
Manavgat Belediyesinden okul yoluna kaldırım
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesinden okul yoluna kaldırım
Antalya'da yazdan kalma günler
YEREL HABERLER Antalya'da yazdan kalma günler
Turizme 'ara tatil' dopingi
YEREL HABERLER Turizme 'ara tatil' dopingi
Baba adayları grup çalışmasına katıldı
YEREL HABERLER Baba adayları grup çalışmasına katıldı
Milli takım kaptanı Rahmi Özcan: Türkiye Ampute Futbol Ligi, Premier Lig konumunda
YEREL HABERLER Milli takım kaptanı Rahmi Özcan: Türkiye Ampute ...
Minik Arife, ilk kez hareket ettirdiği elleriyle konsere çağırdı
YEREL HABERLER Minik Arife, ilk kez hareket ettirdiği elleriyle ...
Yemek programını tiyatro ile buluşturdular
YEREL HABERLER Yemek programını tiyatro ile buluşturdular
Güney Ege’nin ürünleri, Antalya’da görücüye çıktı Güney Ege’nin yöresel ürünleri, 5’inci kez GEKA koordinasyonuyla YÖREX Fuarı’nda
YEREL HABERLER Güney Ege’nin ürünleri, Antalya’da görücüye ...
Kumdan heykeller kış boyu açık
YEREL HABERLER Kumdan heykeller kış boyu açık
YÖREX’te Kastamonu rüzgarı YÖREX’te Kastamonu’nun yöresel ürünleri tanıtıldı
YEREL HABERLER YÖREX’te Kastamonu rüzgarı YÖREX’te Kastamonu’nun ...
Akdeniz Üniversitesi’ndeki atıklar sanat eseri oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’ndeki atıklar sanat eseri oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X