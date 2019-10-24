DÖGEM ile 13 genç daha Avrupa'da

Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) hazırladığı projelerle ilçenin gençlerini Avrupa’ya göndermeye devam ediyor. 8 genç Portekiz’in Barcelos kentinde, 5 genç de Polonya’nın Kodzka kentinde Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında görevlerine başladı. Döşemealtı’nın gençleri 1 ay boyunca sosyal projelerde yer alacak.

Döşemealtı Belediyesi'nin Gençlik hakları ve çalışmaları için geliştirdiği özgün bir model olan ve gençlerin çözüm odaklı bir yaklaşımla kent yönetimine katılmaları amacıyla kurulan Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) ilçe gençlerinin Avrupa fırsatlarından yararlanmasına imkan sağladı. Projeler sayesinde gençlerin çoğunluğu ilk kez Avrupa'ya gitme ve görme fırsatı buldu. Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında 8 genç Protekiz Barcelos kentinde, 5 genç de Polonya Kodzka kentinde Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında görevlerine başladı. Gençler 1 ay süresince gönüllülük hizmetlerine devam edecekler.



Akreditasyon alan ilk ve tek ilçe belediyesi

Döşemealtı Belediyesi, Antalya'da Avrupa Birliği Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı için 2017 yılında Akreditasyon alan ilk ve tek ilçe belediyesi unvanına sahip. AB Akreditasyon sonrası Döşemealtı Belediyesi'nin 3 Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç," Döşemealtı Gençlik Meclisi, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen faaliyetlere, programlara katılarak İlçemizin, Antalya'mızın ve Ülkemizin tanıtımını en iyi şekilde yapıyor. Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında Avrupa'da bulunan gençlerimize başarılar diliyorum. Bu anlamda ilçemiz gençlerine her zaman öncelik ve fırsat sunmaya devam edeceğiz" dedi.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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