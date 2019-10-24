Yağmur suyu ve kanalizasyona 35 milyon TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Santral Mahallesi’nde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Yatırımın sadece yağmur suyu ve kanalizasyonu kapsayan kısmı için yaklaşık 35 milyon TL maliyet belirlendi.

ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının Kepez Santral’de imalatını yürüttüğü çeşitli çaplardaki yağmur suyu drenaj yapılarının büyük bölümü tamamlanırken, projelendirilen hattın kalan bölümleri için de farklı noktalarda çalışmalar devam ediyor.



Menfezler taşkının önüne geçecek

Bölgede yapılan yağmur suyu drenaj altyapısının bir kısmı yoğun yağış dönemlerinde olası taşkın ve birikmelerin önüne geçebilecek geniş betonarme menfezlerden meydana geliyor. 3.5m x 2m genişlikteki kutu menfezlerin birleştirilmesiyle oluşan hattın en dar yerdeki çapı ise 2m x 1.5m ebadında. Yaklaşık 1 km’lik kısmı tamamlanan betonarme kutu menfezlerin kalan kısmı da bitirildiğinde 2 bin 580 metre uzunlukta imalat yapılmış olacak.



dayanıklı borular kullanılıyor

Yağmur suyu tahliye sisteminin beton menfezler dışında kalan bölümü ise çeşitli çaplarda 7 bin 800 metre boru montajını içeriyor. Santral Mahallesi’nde de yağmur suyu tahliyesi için kullanılan standart malzeme olan yüksek dayanıklılıkta koruge borular kullanılıyor.



8 bin betre kanhalizasyon

Projedeki çeşitli tip ve ebatlarda yağmur suyu drenaj hatlarının toplamı 11 kilometreye yaklaşıyor. Ayrıca projede yer alan 8 bin metrelik kanalizasyon imalat çalışması da devam ediyor. Çalışmalar sırasında 380 metrelik dere tahkimatının da yapıldığı belirtilirken, bölgenin en zorlu yağış koşullarına hazır olacağı aktarıldı.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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