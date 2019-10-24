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Uganda heyeti, Antalya'da işbirliği fırsatlarını değerlendirdi

İHA

Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, beraberindeki bürokratlar ile birlikte Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın konuğu oldu. Antalya OSB firmalarını da ziyaret eden heyet, iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, beraberindeki bürokratlar ile birlikte Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın konuğu oldu. Antalya OSB firmalarını da ziyaret eden heyet, iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru ve beraberindeki heyeti konuk etti. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen görüşmeye, Antalya OSB Başkan Vekili Hasanali Gönen, Organize Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Bölge Müdürü İlhan Metin, Ugandalı iş insanları ve bürokratlar katıldı. İki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için düzenlenen toplantıda, ülkenin ihtiyacı olan yatırımlar ve Uganda Cumhuriyeti’nin yatırımcılara sağladığı imkanlar hakkında istişarelerde bulunuldu. Heyet toplantının ardından Bölge firmalarını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi.

"Hedefimiz ihracatı arttırmak"
Toplantı kapsamında Antalya Organize Sanayi Bölgesinin özellikleri, sürdürülen çalışmalar ve Bölge firmaları hakkında Büyükelçi Stephen Mubiru’ye bilgiler aktaran Başkan Bahar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Uganda halkının içten ve samimi tutumu ile geçmiş temasları esnasında da karşılaştığını belirten Bahar, “Uganda coğrafi konumu, el değmemiş doğal güzellikleri, iklimi, iş gücü ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için son dönemde hayata geçirdiği reformlar ile yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline gelme yolunda emin adımlar ile ilerliyor. Sayın Büyükelçi nezdinde Uganda Devletinin, Antalya’da olması, iş dünyamız ile temaslarda bulunması, bu gayretin önemli bir göstergesidir. Ülkeye olan ihracatımızı artırmak hedeflerimiz arasında yer alıyordu. Sayın Büyükelçinin ülkesi hakkında verdiği bilgilerden sonra yatırım yapmanın da gelecek vaat ettiği görülmüş oldu. Ortaklaşa yapılacak çalışmalar ile iki ülke arasındaki ticaretin hızlı ve kalıcı bir şekilde artırılması mümkündür” dedi.

Uganda'ya davet etti
Antalya’da olmaktan ve kendilerine gösterilen ilgiden büyük bir memnuniyet duyduklarını aktaran Büyükelçi Stephen Mubiru ise, ülkesinin yatırımcılara sağladığı imkanları aktarıp Antalyalı sanayicileri yerinde incelemelerde bulunmaları için Uganda’ya davet etti. Uganda’nın son yıllarda başta Çin olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden önemli yatırımlar aldığını anlatan Mubiru, “Uganda, Afrika’nın önemli merkezlerinden biri haline geldi. Buraya yapılacak yatırım ile sadece Uganda’ya değil, tüm Afrika ülkelerine ürün ihraç etmeniz kolaylaşacaktır. Çünkü Uganda, konumu gereği önemli bir lojistik merkez rolünü kolaylıkla üstlenebilir. Uganda’nın avantajlarını ve doğal güzelliklerini yerinde görmeleri ve incelemeleri için Antalyalı dostlarımızı ülkemizde misafir etmekten onur duyarız” şeklinde konuştu.

ANTALYA

24 Ekim 2019 Perşembe

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