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YORUM KURALLARINI OKUDUM

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür görevden alındı

DHA

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, dün itibarıyla görevden alındı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, dün itibarıyla görevden alındı.
AŞT Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür ile 52 kişilik tiyatro ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşmek için belediyeye geldi. Burada açıklama yapan Mehmet Özgür, dün itibarıyla, seçimle geldiği ve kurucu sanat yönetmeni olduğu AŞT'deki genel sanat yönetmeliği görevinin sonlandırıldığını söyledi. Özgür, kararın bugün kendisine tebliğ edildiğini kaydetti.
Görevden alınmayı, sanat çalışanlarının demokratik hakkına müdahale olarak gördükleri için tüm sanat çalışanlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşmek için geldiklerini belirten Özgür, "Şansımızı deneyeceğiz. Sayın başkanımızın konunun detaylarından haberdar olup olmadığını bilmiyoruz. Bunu kendisinden birinci ağızdan öğrenmek istiyoruz. Biz Türkiye'nin en iyi, en başarılı şehir tiyatrolarından biriyiz. Son 5 yıldır büyük atılım yaparak 2015'te şehir tiyatrosuna dönüştük ve 33 yıllık bir hayali gerçekleştirdik. 1989 yılından beri ben bu tiyatronun emekçisiyim" dedi.
'TİYATROYLA İLİŞİĞİM HİÇ KESİLMEDİ'
Görevden alınmasına gösterilen gerekçe hakkında bilgi veren Mehmet Özgür, şöyle konuştu:
"Bir kişinin sanat yönetmeni seçilebilmesi için, aday olduğu günden itibaren geriye dönük 5 yıl bu kuruma hizmet etme şartı var. Fakat bu, 2015 yılında kurduğumuz şehir tiyatrolarının yönetmeliğindeki bir maddedir. Ondan önce başka bir madde vardı ve o yönetmelikte bu madde yoktu. Ben de 2013-2014 yılları arasında, 6'şar ay olmak üzere iki kez İstanbul'un Şişli Belediyesi'ne dönemin belediye başkanı Mustafa Akaydın tarafından görevlendirildim ama asli işimi aksatmamak kaydıyla. Yani buradaki oyunlarda görev aldım, tiyatroyla ilişiğim hiç kesilmedi."
'BURADA BİR USUL HATASI YAPILMIŞTIR'
Özlük haklarını ve maaşını da yine buradan aldığı için görevinin kesintiye uğramadığını anlatan Özgür, "Farz edelim uğramış bile saysak bu madde zaten 2015 yılında hayata geçirilen şehir tiyatrosu yönetmeliğine ait bir maddedir ve kanun maddeleri çıktıkları günden itibaren geçerlidir. Çıktıkları günün öncesini kapsamaz. Dolayısıyla burada bir usul hatası yapılmıştır. Bu usul hatasının değişmesi için başkanımızla demokratik görüşme hakkımızı kullanarak bir görüşme yapmak istiyoruz. Başkanın en doğal hakkıdır, benimle çalışmak istemeyebilir ama gerekçesi bu olmamalı. Benim bu kuruma 33 yıllık hizmetim var ve bu kurumu şehir tiyatrosuna dönüştüren bir emekçiyim" diye konuştu.
'BUNUN SONUNU KAMUOYU BELİRLEYECEK'
Tiyatroya şu an dışarıdan bir sanat yönetmeni atanmaya çalışıldığını öne süren Özgür, "Hatta sanat yönetmeni ataması bile yapılmadan şu anda içimizde insanlara bazı emir ve direktifler verilmeye çalışılıyor. Biz de demokratik hakkımızı kullanıyoruz, bu emir ve direktiflere karşı bir duruş sergiliyoruz. Bunun başkanımızın sağduyusuyla çözülebileceğini düşünüyorum. Olmadı kamuoyunun takdirine bırakacağız. Çünkü bu tiyatronun gerçek sahibi bu kentin tiyatro seyircileridir. Ne biz ne de büyükşehir belediyesidir buranın gerçek sahibi. Bunun sonunu kamuoyu belirleyecek" dedi.
'SİYASETÇİ ANLAMADIĞI İŞE MÜDAHALE ETMESİN'
Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması durumunda hukuki yollara başvuracağını açıklayan Özgür, "Ama ben işi oralara aksettirmek istemiyorum. Çünkü bugüne kadar 33 yıllık hizmet hayatımda belediye, belediye başkanlarıyla asla karşı karşıya gelmedim. Bunu sanatçı duruşuma ve şehir tiyatrosundaki hizmetlerimin bir çalışma sistemi ya da bir davranış biçimi olarak düşünebiliriz. Ben işin o tarafında değilim, iyi bir siyasi örgütlenme tarafına da çekmek istemiyoruz, bunun içinde hiçbir siyasetçiden bir yardım beklentimiz yok. Ama yardım beklentimiz olmadığı gibi siyasetçilerin de bu tiyatroya sanata, anlamadıkları bu işe müdahale etmemelerini rica ediyorum" diye konuştu.
Başkan Muhittin Böcek'ten randevu talep ettiğini aktaran Mehmet Özgür, görüşme sonucuna göre izleyecekleri yolu belirleyeceklerini kaydetti. Mehmet Özgür, kendisinin yanı sıra AŞT Şube Müdürü Seyfi Albayrak'ın görevden alındığını sözlerine ekledi.

ANTALYA

24 Ekim 2019 Perşembe

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