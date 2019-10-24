Antalya n\u0131n Kumluca il\u00e7esinde kamyonetin freninin patlamas\u0131 sonucu meydana gelen trafik kazas\u0131nda s\u00fcr\u00fcc\u00fc hayat\u0131n\u0131 kaybederken 1 ki\u015fi de yaraland\u0131. Kaza, Kumluca il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Mavikent Mahallesi Yenicep\u0131nar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re Ramazan Manay (55) idaresindeki mandalina y\u00fckl\u00fc kamyonetin freni patlayarak devrildi. Kazada Ramazan Manay olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Kamyonette bulunan Ramazan Manay\u2019\u0131n arkada\u015f\u0131 Bayram Silah\u00e7\u0131\u2019lar yaraland\u0131. Vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine 112 acil sa\u011fl\u0131k ekipleri olay yerine geldi. Bayram Silah\u00e7\u0131lar olay yerindeki ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan Kumluca Devlet hastanesine kald\u0131rd\u0131. Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.