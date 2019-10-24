Döşemealtı yollarına bakım onarım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı ilçesinde SelimiyeKarataşIlıcaCamiliKillikAhırtaş grup yolunda bakım onarım çalışması yapıyor. Ekipler Döşemealtı Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde de asfalt onarım çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi halkın konforlu ulaşımı için ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yolların yanı sıra mevcut yolların da bakımını yapan Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesine bağlı Selimiye, Karataş, Ilıca, Camili, Killik, ve Ahırtaş mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışmaları yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, grup yolunda alt yapısı bozuk olan bölgeleri iş makineleriyle söküyor, devamında tekrar dolgu malzemesi ile doldurup silindir ile sıkıştırıyor. Ayrıca ekipler freze makinesiyle yolun deforme olan kısımlarını da temizliyor. Ekipler hazırlığı biten yolda hız kesmeden asfaltlama çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde de asfalt onarım çalışması gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler sorumlusu İsa Akdemir, Ilıca mahallesinde yapılan asfalt çalışmalarını Camili Mahalle Muhtarı Adil Tütüncüler ve Ekşili Mahalle Muhtarı İbrahim Aldemir ile birlikte inceledi.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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