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Ünsal Mahallesi’ne 5 yıldızlı spor tesisi

İHA

Ünsal Mahallesi’ne 5 yıldızlı spor tesisi

Kepez Belediyesi’nin Ünsal Mahallesi’nde 11 bin 27 metre kare alan üzerine inşa ettiği semt spor sahası törenle hizmete açıldı.
Kepez Belediyesi, Çamlıbel Mahallesi’nden sonra Ünsal Mahallesi’ne de semt spor sahası kazandırdı. Kepez Belediyesi’nin Ünsal Mahallesi’nde 11 bin 27 metre kare alan üzerine inşa ettiği semt spor sahası törenle hizmete açıldı. Açılışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’e kazandırılan 26. semt spor sahasını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Mahallelerdeki spor sahalarını çok önemsediklerini belirten Başkan Tütüncü, “Çocukluğumuzda Kepez’in mahallelerinde yaşarken toprak sahaları bulamaz, yolların üzerinde, asfaltların üzerinde iki taşı üst üste koyarak kaleler yapar ve orada futbol oynardık. Biz istiyoruz ki; bizim çocuklarımız bizim gençlerimiz son derece güzel, nitelikli tesislerde, futbol oynasınlar. Bugün burada 11 bin 27 metre kare alan üzerine yaptığımız spor sahamız, spor yapmanın yanı sıra, aslında Ünsal Mahallemizin gençleri, çocukları ve mahalle sakinlerimiz için güzel bir nefes alma merkezi oldu" dedi.

Ünsal Mahallesi’nin dünü ve bugünü
Kepez’in 68 mahallesinde ev ziyaretlerini aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Tütüncü, “Yolumuz Ünsal Mahallesi’ne düştüğünde, bu spor tesisinin yanından geçerken mahalle sakinlerimizin parkta çay içerken, sohbet ederken , ışıl ışıl, yemyeşil bir ortamda serinlerken görmek, işin doğrusu bizi farklı bir mutluluğa sevk ediyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel tesisimiz sadece gençler ve çocuklar için değil, aynı zamanda mahallemiz içinde çok anlamlı” diye konuştu.
Ünsal Mahallesi’nin 2009 yılındaki durumunu da aktaran Tütüncü, “2009 yılının Ocak ayında Kepez Belediye Başkanı adayı olarak mahalleye geldim. Her yer gecekondularla kaplıydı. Tapu sorunları vardı, mülkiyet sorunları çözüm bekliyordu. 2B sorunlarının çözümü ise zaten başlı başına bir problemdi. ‘Orman evlerimizi yıktı yıkacak’ diye, mahalleli büyük bir telaş içerisindeydi. Sorunlar bununla da bitmiyordu. En önemli taleplerinden bir tanesi kat talebiydi. ‘Başkanım bize bunları yap, biz senden başka bir şey istemiyoruz, yolda istemiyoruz, okulda istemiyoruz, sadece 5 tane sorunumuzu çöz, başka hiçbir şey istemiyoruz’ dediler. Biz o gün bu 5 problemi çözmeye söz verdik. ‘Tapularınızı vereceğiz, mülkiyet sorunlarını ortadan kaldıracağız, 2B sorununu zaten çözeceğiz, ama bununla birlikte Orman, sizin hiçbirinizin evine dokunmayacak, hiçbirinizin evini orman başınıza yıkmayacak. Çünkü bizim anlayışımızda devlet, insanların gönüllerini abad eder, evlerini gelip başlarına yıkmaz’ dedik. Bundan 10,5 yıl önce; sorunları çözeceğimizi, Ünsal Mahallesi’ni istediğimiz güzelliğe kavuşturacağımızı, yollar açacağımızı, pazar yerleri, park ve bahçeler yapacağımızı, okulları güzelleştireceğimizi, yeni okullar ve yeni eğitim yuvaları kazandıracağımızı söyledik. Antalya'nın diğer gelişmiş mahallelerinde hangi hayat yaşanıyorsa, Ünsal Mahallesi'nde de o hayatın yaşanacağı sözünü verdik“ ifadelerinde bulundu.

"Bizim derdimiz, hizmet üretmek"
Ünsal Mahallesi’ne verilen bütün sözleri 10,5 yıl içerisinde yerine getirdiklerini bildiren Tütüncü, “Şimdi çevre mahalleler bakıyor, ‘Ünsal Mahallesi ne kadar güzel oldu’ diyorlar. O çevre mahallelerde, Allah'ın izniyle çok daha güzel olacak. Bizim en büyük derdimiz hemşehrilerimize hizmet etmek, eserler zincirimize yeni bir halka eklemek. Biz eserlerimiz yaşasın istiyoruz. Biz hemşehrilerimiz Kepez’de yaşamaktan mutluluk duysun istiyoruz. Yılların biriktirdiği sorunları, problemleri çözmek kolay olmuyor. Bu problemleri, bu sorunları çözmek için, bizim gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Bizim çalışabilmemiz içinde hemşehrilerimizin bizi desteklemesi gerekiyor. Allah sizlerden razı olsun. Sürekli artan bir enerji, artan bir destekle bizlere sahip çıktınız. Biz de sizi utandırmamak için, size mahcup olmamak için, elimizden gelen bütün gayreti seferber ettik, gecemizi gündüzümüze katarak, çalıştık. Ve geldiğimiz nokta da karşımıza 2009 yılıyla mukayese edilemeyecek bir Ünsal Mahallesi çıktı. Bu eserlerin hepsini siz yaptınız. Hayırlı uğurlu olsun. Ünsal Mahallesi her şeyin daha iyisini hak ediyor" dedi.

Ünsal Mahallesine yeni müjdeler
Konuşmasına Ünsal Mahallesi’ne müjdeler vererek devam eden Tütüncü, “Birinci müjdemiz çocuklarımıza. Buraya Kepez Spor Kulübü’nün çok değerli hocaları ile geldik. Futbola merakı ve yeteneği olan gençlerimiz burada antrenörlerimiz tarafından seçilecek ve seçilen yavrularımız iyi bir futbol eğitimine tabi tutulacaklar. Bir diğer müjdemiz ise; bu tesiste sizler için her alan da spor kursları açarak, sizlere güzel bir spor eğitimi vereceğiz. Üçüncü müjdemiz de, Ünsal Mahallesi’ne doğal gazı getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye belirtti.
Tütüncü, Ünsal Mahallesi’ne yeni bir okul yapımı için de gerekli adımların atıldığını da müjdeledi. Ünsal Mahallesi’nin ikinci kısım imar planları konusuna da değinen Tütüncü, “İmar planı ile ilgili meseleyi belli bir noktaya getirdik. İnşallah Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle de o problemi çözerek, mahallemize yeni bir müjde daha veririz. Altı çizilmesi gereken nokta şu; Burada üst ölçekli imar planları Büyükşehir Belediyelerinin kontrolünde. Onların çözmesi gereken bir sorun. İnşallah Büyükşehir Belediyesi ile el ele vermek suretiyle çözüp, beklentileri en güzel şekilde karşılarız. Bugüne kadar söylediklerimizi nasıl yerine getirdik ise, bundan sonraya ilişkin söylediklerimizi de aynı şekilde yerine getireceğiz. Biz, hizmet etmekten ve şehrimize değer kazandırmaktan mutlu oluyoruz“ diye konuştu.

ANTALYA

24 Ekim 2019 Perşembe

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